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▲財政部關務署高雄關查緝輸美違規轉運成效亮眼。(圖／記者黃守作攝)

▲財政部關務署副署長趙台安(右4)到高雄關表揚查緝輸美違規轉運案件有功績優關員，以資鼓勵。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關查緝輸美違規轉運成效亮眼，關務署副署長趙台安14日，到高雄關表揚查緝輸美違規轉運案件績優關員，以資鼓勵。關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關為維護我國產製品國際信譽，並防杜中國大陸產品規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒「台灣製造(MIT)」違規轉運至美國。劉芳祝說，經高雄關積極強化與國際執法單位合作，透過「違規轉運查核小組」之機制，針對高風險貨物進行系統性查證，並與美國海關合作，成功攔截多起輸美轉運違規案件，成效亮眼。財政部關務署副署長趙台安乃到高雄關表揚查緝輸美違規轉運案件有功績優關員，以資鼓勵，並期勉關員查緝技巧需與時俱進，兼顧商民權益。關務署副署長趙台安指出，海關採取事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處之「三嚴」措施，以落實政府「防堵洗產地政策」，以維護貿易秩序，經海關查獲違規者，將移送經濟部國際貿易署依貿易法裁處，最高可處新台幣300萬元罰鍰，或停止1年輸出入貨品，其情節重大者，並得廢止其出進口廠商登記。劉芳祝呼籲，利用「洗產地」規避關稅，不僅損害我國外銷信譽，更可能危害我國產業發展，盼進出口業者應切實遵守貿易規範，確認貨品製程符合貨物原產地認定規定，切勿心存僥倖，高雄關將持續精進查緝作為，並加強與各國邊境執法機關合作，精準打擊不法轉運行為，以守護「台灣製造(MIT)」的優質形象。