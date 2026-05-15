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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）過去曾2度遭中國制裁，一度被北京列為「不受歡迎人物」，但這次卻順利訪問中國，還與中國國家主席習近平握手，隨後更轉頭對川普眨了眨右眼，接著露出勝利笑容，這一幕也成為話題焦點。對此，資深媒體人馮賢賢直言，那動作說明了一切，誰敢對習近平眨眼睛啊，這就是民主制度的優越之處，不是嗎？馮賢賢表示，盧比歐在等待和習近平握手時，臉上有一種「我就看你唾面自乾」的表情，被習近平握完手後，盧比歐對著隨後走來的川普眨了一下右眼，那動作說明了一切。中國100年沒變，還是魯迅筆下的阿Q，在川習會前改了盧比歐的譯名，假裝先前對他的制裁沒發生。「大家該演的戲都照演，但盧比歐連忍都不忍。」馮賢賢提到，他在眾多媒體攝影機捕捉下，馬上對川普眨個眼睛。她指出，美國人講話時臉部表情特別豐富，眨眼睛是美國人最愛用的動作之一，表達一種「你看吧」的戲謔心情，而美方的自信，就在那一個輕鬆的眨眼中展露無遺；反觀在中國，誰敢對習近平眨眼睛啊！這就是民主制度的優越之處，不是嗎？