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市場買盤結構悄悄出現變化？房市專家觀察，在政策調控逐步鈍化、股市資金效應延續等多重因素交錯下，自住型買方開始重新回到市場，且選屋思維從過去的「先求有」轉向「重視長住價值」，尤其在雙北核心區土地稀缺、普遍推小基地建案之際，具備大尺度街廓、公園綠帶與完整生活環境的產品，重新受到關注。位於新北市板橋區江翠北側的「日安PARK」，便因兼具公園、水岸、稀有大基地條件，成為近期自住與換屋族關注個案之一。根據房市業者觀察，近期市場開始出現微妙變化，除了央行先前針對第二戶房貸成數微調，被市場視為「支持剛性需求」的訊號外，今年7月底即將屆期的「新青安房貸」政策，也讓不少購屋族重新開始評估進場時機。房仲專家因此指出，目前市場尚未出現全面性的搶購潮，但隨著政策細節預計於第二季末逐漸明朗，5月中下旬後，買氣確實有機會開始回溫，而預售市場因尚未面臨立即貸款問題，也連帶讓自住型買方的看屋意願出現升溫跡象。除了政策因素外，近期台股持續走強，也讓市場再度出現「股市獲利轉進房市」的討論。房市業者觀察，現階段真正持續出手的，已不是過去短線投資型買盤，而是高資產、自住型與換屋型客群，尤其雙北市場在政策調控與供給有限下，買盤結構逐漸回歸剛性需求，市場開始重新思考：「如果房價差距已不大，該買的究竟是交通便利，還是真正能長住的生活環境？」過去雙北住宅市場長期圍繞「捷運宅」發展，但當軌道建設逐漸成熟後，新的居住需求便隨之轉向。因為雙北有捷運的地方不少，但真正具備大尺度綠地、開闊視野與低密度街廓的環境，反而愈來愈少。位於板橋江翠北側AB區的「日安PARK」，基地約1753坪，三面臨路、緊鄰雙社公園，周邊還有多座綠地與水岸景觀，形成少見的大尺度生活環境。專案經理柯秉宏表示，現在許多自住客來看屋，重視的是回家之後的生活品質，包括視野是否開闊、社區有沒有壓迫感、周邊是否有活動空間等。他指出，江翠北側AB區的優勢，在於同時具備成熟生活機能與相對舒適的居住環境，緊鄰公園綠帶，學區、商圈近在咫尺，在雙北核心區相當少見。近年另一個明顯的市場趨勢，則是「毛小孩家庭」快速增加，許多自住型買方也開始把寵物需求納入購屋條件。柯秉宏觀察，現在不少買方特別在意社區附近是否有足夠綠地與散步空間，而江翠北側本身具備公園與水岸優勢，對這類客群吸引力相當高。以「日安PARK」來說，低樓層可直接面對公園綠意，高樓層則擁有水岸視野，下樓即可散步、跑步或遛狗，這種「生活感」已成為現在自住客很在意的條件。此外，隨著雙北市區土地愈趨破碎化，大基地產品也愈來愈少。柯秉宏指出，目前江翠北側開發已約八成，AB區剩餘素地有限，未來市場新案多將朝小基地化發展，像「日安PARK」這類兼具完整街廓、公園棟距與成熟生活圈的大基地產品，在雙北核心區已相當稀缺。位於藝文街、香社一路、香社二路的「日安PARK」，基地面積約 1753 坪，三面臨路，另一面正對約 1259 坪雙社公園，形成四面皆有棟距的開闊條件。該案鄰近435藝文特區、中正路商圈與新板特區，步行約600公尺即可抵達國光國小與板橋國中。對於自住、換屋族而言，大基地的價值不只是氣派，而是會直接反映在日常居住感受上，包括棟距更寬、採光與通風更佳；人車動線更完整，社區安全性更高；公設多功能規劃，居住氛圍更便捷等，這些條件，正是許多雙北小基地建案難以補足的居住落差，在雙北房市逐漸回歸自住需求的氛圍下，也讓「生活環境」重新成為市場評估住宅價值的重要指標。