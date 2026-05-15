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▲桃園市南華街一處民宅4樓，因住戶長期瘋狂囤積雜物，導致樓梯間與逃生通道受阻，垃圾多到連大門都關不上。（圖／市府提供）

桃園首例「強制清除」！蘇俊賓：餘7案進行查證及稽查輔導

桃園市南華街一處民宅4樓，因住戶長期瘋狂囤積雜物，導致樓梯間與逃生通道受阻，垃圾多到連大門都關不上，更引來滿屋蚊蟲、老鼠與撲鼻惡臭，鄰居崩潰多次檢舉。市府雖於3月底進行聯合稽查，並依《公寓大廈管理條例》及《傳染病防治法》開罰、限期4月30日前改善，但屋主雖爭取展延兩週卻仍毫無作為。桃園區公所今（15）日會同環保、消防、衛生等跨局處單位現場勘查，確認毫無改善後，祭出《桃園市住宅囤積行為處理自治條例》進行強制清除，成為桃園首例。環保局動員20多人，耗費整天清出高達17台回收車、約17噸的垃圾山，清運費後續也將依法向該住戶索賠。桃園副市長蘇俊賓表示，目前各區公所接獲近30件囤積物陳情案，其中有14案當事人已經處理或經勸導改善完成、7案持續清理中，其餘案件也陸續進行查證及稽查輔導，若未於限期內改善完畢，市府也將依法強制介入清理。蘇俊賓指出，這類囤積戶往往是都市髒亂、傳染病以及消防的破口，除了影響消防安全，常常也衍生蚊蠅蟑螂與鼠患，有高度的環境衛生與傳染病散播疑慮。中央針對私領域囤積雜物並沒有明確規範，家戶外先前只能先用廢棄物清理法及傳染病防治法處理。另外一旦發生火災，將大幅增加搶救困難與危險性，今年初基隆才發生消防人員救災殉職案例。蘇俊賓提到，除了多次呼籲中央修法，桃園也必須靠自己，依據新訂定的自治條例，透過跨局處稽查認定，要求囤積戶自行清除，但強制排除前也會先行由社工或醫師前往訪視輔導，實在溝通無效後，經區公所與環保、衛生、消防及建管處單位共識決議，再行啟動強制排除作業。