我是廣告 請繼續往下閱讀

台中神岡大夫第自辦市地重劃區案，自101年啟動至今「卡關」長達13年！因重劃會與地主爭議不斷，且自107年停工後毫無進展，台中市政府地政局今（15）日重拳出擊，宣布依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第18條規定，解散重劃會，要幫受困13年的土地所有權人「解套」。地政局表示，該重劃區自107年5月停工後，至今已延宕逾8年。期間重劃會始終無法與不同意參加的土地所有權人達成共識，亦未能提出具體解決方案。儘管市府多次行政督導，要求重劃會積極處理，但業務廢弛情形嚴重，實質進度趨近於零。為保障地主權益，市府曾命重劃會於115年2月13日前完成理監事改選。然而，重劃會於114年底至115年初召開的多次理事會及會員大會，皆因出席人數不足流會，顯示重劃會已喪失運作機能。地政局強調，區內土地長期受重劃限制，導致地主無法自由使用、收益，財產權受損引發爭議擴大。市府將持續秉持公開、依法行政原則，針對長期停擺的自辦重劃案加強監管，捍衛都市發展秩序。