長年致力於女性私密保養的愛康衛生棉，正式推出全新品牌「超前專科 Foreceed 」，專為 35 歲後的女性研發日常健康補給，以「專利成分足量添加」和「劑量透明化」為核心主張，陪伴女性在人生黃金十年維持穩定的日常生活節奏。
同步宣布邀請以《黑白大廚》在台灣掀起熱議、近期也積極來台參與料理競賽實境節目《開火開伙》的韓國名廚鄭智善，擔任品牌重量級嘉賓。鄭主廚以其對食材配方的極致堅持，詮釋品牌超前部屬的精準保養哲學，也邀請女性一起透過成分清楚、劑量透明的精準補給，打造內在穩定力，為自己的健康超前準備。
愛康延伸 20 年專業底蘊 從月月陪伴到長期守護
超前專科創辦人何雪帆表示：「超前專科的誕生，源自於自己對健康的一場深度回望。深耕女性護理 20 年間，我深刻體悟，身體困擾從非突然發生，而是累積已久的信號。我看見許多 35+ 女性每天在職場、家庭之間高速切換身分，卻把自我放在清單的最末端，但這段時間其實是值得提前關注日常保健的黃金時期。超前專科的誕生，希望能陪伴大家從容地面對變化，把珍貴的餘裕留給生命中更值得追求的精彩。 」
鄭智善的職人哲學：在最好時機做最精準的選擇
在《黑白大廚》的廚房裡，鄭智善以精湛的拔絲技術征服了所有人。但鮮少人知道，在這份從容自信的背後，鄭主廚曾經歷幾段讓她重新認識自己身體的人生低谷。對鄭智善來說，35 歲之後的這段歲月，從來就不只是「變老」的開始，而是一個女性真正開始讀懂自己身體的黃金機會。鄭智善分享：「我常說，最好的料理來自於對食材的尊重與提前準備。照顧自己的身體也是—35歲之後的黃金十年，值得妳用最認真的態度超前準備。」
首波四大明星新品 國際商標授權定義「有感」新標準
超前專科選擇清楚把每一份關鍵成分的來源與劑量，提供消費者最透明的標示，首波四款新品「超速導私密水膜益生菌」、「超控力緊泌莓果南瓜籽」、「超速沉夜間釋壓高濃度 GABA」、「超覺醒日間快充專利CICA」，以專利成分足量添加為核心，為 35 歲後女性提供全日候的多元成分補給。
超前專科歡慶上市！5月限定好禮：抽日本尋根之旅機票、再送明星正貨
超前專科首波四款產品涵蓋女性私密保養和日夜間對策，為 35 歲後女性打造的完整日常照護輪廓，讓每一位女性都能在黃金十年裡，帶著從容與安定，繼續做最好的自己。超前專科邀請 35 歲後女性開啟超前準備計畫，於 5 月 13 日至 5 月 31 日推出「歡慶上市」三重驚喜，讓高品質保健變得更輕鬆、更有感：
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超前專科創辦人何雪帆表示：「超前專科的誕生，源自於自己對健康的一場深度回望。深耕女性護理 20 年間，我深刻體悟，身體困擾從非突然發生，而是累積已久的信號。我看見許多 35+ 女性每天在職場、家庭之間高速切換身分，卻把自我放在清單的最末端，但這段時間其實是值得提前關注日常保健的黃金時期。超前專科的誕生，希望能陪伴大家從容地面對變化，把珍貴的餘裕留給生命中更值得追求的精彩。 」
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