美國總統川普（Donald Trump）14日與中國國家主席習近平舉行備受全球矚目的「川習會」，而美方這回訪問中國，還帶上世界前30大企業巨頭同行，引發外界高度關注，不過也有批評聲音認為，川普此行核心目的仍是「去中國賺錢」。對此，前立委林濁水則提出不同看法，若是這麼認為，未免也把川普看淺了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林濁水說明，目前全球前30大企業中，美國就占超過20家，中國不到5家，而世界前10大企業更有8家來自美國，另外1家則是台灣企業，這樣的主宰力是史上未有的；更重要的是，這些龍頭企業幾乎都與AI產業有關，而川普這次帶著AI與科技產業巨頭前往中國示威，實在是太震撼了。 林濁水指出，台灣近年因搭上美國班車，GDP成長竄到全球第1，一掃前總統馬英九時代的低迷，台灣已經站在非紅產業鏈上大展鴻圖，反觀國民黨主席鄭麗文還在急籲站回「中國巨人的肩膀上」。他也感嘆，既無知幼稚落伍可笑又可憐，但是偏偏一群鐵藍支持者，從黃復興、民眾、名嘴、名校博士，齊喚鄭主席英明，「唉，今夕竟是何夕」。 更多「514川習會」相關新聞。 相關新聞 韓國瑜喊「這4字」致敬！英國會打臉北京 2758決議不屬中國聶永真96萬算什麼？他點名「王牌奪標手」19標全中：2400萬入袋選鄉長都輸、還敢戰縣長？魏平政超嗆反擊：賴清德恐也選不上里長黃仁勳為何壓線登機？學者揭科技戰3大盤算：演好雙贏大戲很重要 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 川普習近平川習會林濁水AI產業鄭麗文