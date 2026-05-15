統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝將於台北時代寓所推出《女視力》當代藝術聯展，以「觀看」與「被觀看」為策展核心，匯聚五位風格鮮明的女性藝術家，從身體、情感、自然、夢境與內在意識出發，透過繪畫與複合媒材展現女性多元且深刻的生命經驗。展覽不僅挑戰傳統視角下的性別框架，更將女性從被凝視的角色轉化為主動創造與詮釋的主體，在柔美與力量並存的藝術語境中，開啟一場關於自我、身份與時代精神的深層對話。
陳恣苡作品《境外之窗》以層層交錯的城市景觀與記憶場域，展現藝術家擅長將現實與想像融合的詩性特質。畫面中豐富而細膩的構圖，不僅描繪城市外在景觀，更如同通往內在精神世界的窗口，邀請觀者在觀看中重新思索自身與世界的距離，作品兼具當代美學與藝術魅力。蔣金蘭以《能量流轉》系列展現東方書寫性抽象的獨特筆韻，透過流動線條、虛實交織與留白構圖，呈現宇宙間無形卻深刻的能量互動。在靜謐中蘊藏力量，既具空間美感，也富含東方哲思，展現藝術家對生命流動的深刻探索。
平仙妮的《希望未來妳們好好的－勇敢地，綻放精彩》以花卉、少女與祝福意象交織出充滿療癒與希望的視覺語言。作品在溫柔夢幻的表象下，承載女性成長與生命韌性的深刻寓意，傳遞對未來的美好期盼。吳麗玉作品《霜降(3)》則以多重交錯的女性身體與氣韻流動的線條，探索女性內在能量、情緒深度與自我轉化。畫面中藍綠色調與複合媒材交織出的底蘊，展現女性意識中堅定且充滿力量的氣場。徐乙白的《春流》則透過柔和細膩的花卉語彙，描繪如秘密般真摯而深層的情感流動，以輕盈卻富有穿透力的視覺表現，細膩刻畫女性內在世界中的敏銳感知、自我探索與情感沉澱。作品在溫柔婉約的表象下，蘊含豐富的心理層次，展現女性的細緻、幽微且充滿詩意的獨特魅力。
玲廊滿藝將於5月15日舉辦藝術講座，邀請觀者深入探索女性藝術創作背後的思想脈絡與創作能量。透過講座交流，觀眾將能更全面理解藝術家如何以創作回應女性身份、情感經驗與當代社會議題，從觀看作品進一步走入藝術家的精神世界，拓展藝術視野與鑑賞深度。
《女視力》不僅是一場展覽，更是一場關於女性力量、藝術價值與生命觀看方式的文化實踐。玲廊滿藝誠摯邀請觀眾走入這場充滿感知與思想的藝術現場，在藝術之中重新看見女性的多元樣貌、柔韌力量與時代光芒，共同感受當代女性創作所綻放的深刻能量。
主辦單位：玲廊滿藝
聯合展出:台灣女性藝術協會
藝展時間：2026年4月28日（二）～2026年6月10日（三）
開幕分享會: 2026年5月15日（五）13:30~15:00
開放時間：週五到週日 13:00-16:00請搜尋玲廊滿藝
藝展地點：台北時代寓所The Portal (台北市中正區林森南路7號，捷運:善導寺3號出口)
歡迎免費線上預約進場賞畫；統一集團玲廊滿藝官網也將同步展出
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聯合展出:台灣女性藝術協會
藝展時間：2026年4月28日（二）～2026年6月10日（三）
開幕分享會: 2026年5月15日（五）13:30~15:00
開放時間：週五到週日 13:00-16:00請搜尋玲廊滿藝
藝展地點：台北時代寓所The Portal (台北市中正區林森南路7號，捷運:善導寺3號出口)
歡迎免費線上預約進場賞畫；統一集團玲廊滿藝官網也將同步展出