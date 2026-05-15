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美國國務卿盧比歐2020年擔任參議員時因對香港事務發言，遭到中國2度制裁。這次隨美國總統川普出訪中國，中國官方將他的譯名從「盧比奧」改成「魯比奧」，外媒推測，北京當局透過「改名」，讓他規避制裁入境。對此，綠委沈伯洋今（15）日表示，「如果是我的話，可能『伯』改成木字旁的『柏』，大概就可以通過」。外媒分析，中國官方對盧比歐的官方譯名更改，外媒分析，北京當局改譯名是因為盧比歐受到制裁所致，該制裁包括入境禁令，而原先使用的漢字譯名仍被納入制裁名單。對此，沈伯洋表示，盧比歐過去曾遭中國制裁，但中國現在基於外交需求，仍需要讓盧比歐進入中國境內，因此才會出現譯名上的調整；他笑稱，「如果是我的話，可能就是這個『伯』改成木字旁的『柏』，大概就可以通過」。沈伯洋認為，這些都是政治動作與政治意象，中國不只要移轉國內焦點，更是透過威嚇讓對方做出錯誤決定、感受到害怕，但台灣人不是吃素的，美國人也不是吃素的，對於這樣的威脅，台灣應保持處變不驚。