混種犬到底會長成什麼模樣，常讓飼主像在拆盲盒。一名國外網友分享，自家德國牧羊犬與哈士奇意外生下的小狗，小時候看起來還像普通萌犬，沒想到長大後卻完全偏向哈士奇基因，不只五官神韻神似，連表情都充滿「二哈靈魂」，只有臉部黑毛還隱約看得出德牧血統，照片曝光後在網路掀起熱議，尤其那雙「睿智眼神」更讓網友笑翻。
德國牧羊犬混種哈士奇生下「盲盒小狗」！呆萌表情、睿智眼神爆紅
Reddit網友「@Keeshond」發文表示，家裡飼養的德國牧羊犬與哈士奇意外繁殖，生下了一隻小狗。剛出生時，小狗模樣相當可愛，看起來也還帶有些德牧特徵，不過隨著時間慢慢長大，飼主卻越看越覺得不對勁。
原PO仔細觀察後才發現，這隻狗狗除了臉上的黑色毛髮還有點像德國牧羊犬外，其他地方幾乎完全偏向哈士奇。不只五官神情神似爸爸哈士奇，就連眼神也充滿濃濃「二哈氣息」，頂著德牧黑臉、卻配上一副哈士奇特有的睿智表情，模樣相當有喜感。
照片曝光後立刻吸引大批網友朝聖，不少人笑翻留言，「真不愧是二哈，基因夠強大」、「那個睿智的樣子⋯⋯不出意外馬上就要出意外了」、「長越大越哈士奇超好笑」、「根本就是德牧外皮包著哈士奇靈魂」。
也有許多網友被牠呆萌模樣圈粉，認為這種混血犬反而有獨特魅力，「越看越可愛」、「這種長相反而超有記憶點」、「牠看起來像隨時會做蠢事，但又有點聰明」，意外讓這隻混種小狗在網路爆紅。
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Reddit網友「@Keeshond」發文表示，家裡飼養的德國牧羊犬與哈士奇意外繁殖，生下了一隻小狗。剛出生時，小狗模樣相當可愛，看起來也還帶有些德牧特徵，不過隨著時間慢慢長大，飼主卻越看越覺得不對勁。
原PO仔細觀察後才發現，這隻狗狗除了臉上的黑色毛髮還有點像德國牧羊犬外，其他地方幾乎完全偏向哈士奇。不只五官神情神似爸爸哈士奇，就連眼神也充滿濃濃「二哈氣息」，頂著德牧黑臉、卻配上一副哈士奇特有的睿智表情，模樣相當有喜感。
也有許多網友被牠呆萌模樣圈粉，認為這種混血犬反而有獨特魅力，「越看越可愛」、「這種長相反而超有記憶點」、「牠看起來像隨時會做蠢事，但又有點聰明」，意外讓這隻混種小狗在網路爆紅。