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▲透過內置高磅數馬甲與精密魚骨配置，艾絲特精準地分散禮服重量，物理性地優化腰線線條。（圖／翻攝畫面）

▲透過數十萬筆身型數據轉化的「雕塑級版線」，讓新娘在披上白紗的瞬間，視覺上營造出腰圍縮減三吋的效果。（圖／翻攝畫面）

隨著少子化與晚婚化趨勢席捲台灣，結婚市場正迎來一場從「量」到「質」的轉變。同時，在全球身體平權浪潮帶動下，準新娘們也開始重新思考過去以「模特兒身材」為主的審美標準，尤其許多「棉花糖新娘」更期待婚紗能能貼合真實的自我。隨著Z世代逐漸成為婚嫁市場主力，他們也更傾向選擇品牌理念清晰且有職人底蘊的店家，而非傳統的連鎖婚紗店。隱身於高雄的「艾絲特手工婚紗」憑藉背後深耕三十載的「曼尼禮服設計研發中心」，推動了一場「腰圍立馬少三吋」的工藝革命。艾絲特指出，透過數十萬筆身型數據轉化的「雕塑級版線」，讓新娘在披上白紗的瞬間，視覺上營造出腰圍縮減三吋的效果，以職人底蘊重新定義當代新娘的「戰袍」。艾絲特表示，「顯瘦」從來不是視覺魔術，而是嚴謹的力學運算。那一吋、三吋的驚喜，並非來自強力勒緊的束縛，而是來自於對結構的深刻理解。負責人曼尼姊指出，透過內置高磅數馬甲與精密魚骨配置，精準地分散禮服重量，物理性地優化腰線線條，讓新娘在穿上的那一刻，不僅腰圍立馬縮減，更能感受到從未有過的支撐感與自信儀態。曼尼姊強調，艾絲特「產地直營」的優勢，讓預算更透明。大膽地將原本僅屬於 VIP 區域的頂級工藝禮服，以平實透明的包套價格呈現。因為少了中間商的堆疊，新娘能以更有溫度的預算，穿上外銷全球等級的訂製工藝，讓奢華不再是遙不可及的數字，而是觸手可及的幸福。曼尼姊指出，當快時尚充斥市場，艾絲特依然守著「一座城市、一式一件」的浪漫承諾。每一件在艾絲特出現的禮服，皆源自於自家研發中心的設計師與資深師傅之手，從手繪草圖到每一顆手工珠鑽的縫製，皆承載著三十年的匠心。這種「產地直營」的底氣，賦予了品牌市面上絕無僅有的靈活性。因為擁有自己的工廠與研發中心，設計師能針對新娘的身型進行「即時高訂」的微調，無論是領口的轉折還是袖型的修飾，都能在專業的指導下，達成獨一無二的視覺效果。