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「台中的文化路徑不該被遺忘！」市議員王立任、謝志忠等四位議員今(15)日市政總質詢指出，國家級綠道「樟之細路」南端起點在台中，卻面臨行銷缺失與文資拆除危機。議員聯袂要求市府應積極建構屬於台中的文化觀光長廊，串聯如海線鐵道、百年七媽會等歷史軸線，莫讓珍貴的在地記憶在觀光發展中缺席。議員王立任指出，歐洲理事會自1987年起推動「文化路徑」認證，最著名的便是「聖地牙哥朝聖之路」。這類路徑不僅是宗教行旅，更整合了沿途城鎮、修道院與歷史建物，讓旅人在行走中沉澱心靈。他直言，文化路徑的價值在於歷史與社會特徵的縮影，是觀光與文化結合的最高典範。他進一步舉例，台中具備發展文化路徑的優渥條件。以「海線五寶」為例，背後連結著1917年縱貫線因坡度過大導致的「滯貨事件」，這段因應物資轉運需求而興築海線鐵道的歷史，就是絕佳的文化路徑素材。此外，「百年七媽會」、「戴潮春事件」乃至於大甲媽祖進香，皆可規畫為具備故事張力的旅遊路徑。謝志忠議員則針對國家級綠道「樟之細路」指出，這條橫跨桃竹苗中的產業路徑，南端起點就在台中東勢，但客委會官網與集章護照竟獨漏「東勢客家文化園區」，市府卻未見積極爭取，顯見整合與行銷失能。謝志忠說，位於東勢園區內、全台僅存的台鐵舊倉庫「樟腦故事體驗館」，因園區復舊工程面臨不再續約，甚至傳出舊倉庫恐遭拆除。他質疑市府缺乏整體保存規劃，若珍貴的樟腦產業記憶被抹除，台中的文化路徑將名存實亡，強烈要求市府守護這最後的文資陣地。議員最後共同呼籲，文化路徑的推動不能僅靠單一局處，必須整合教育、文化、觀光與建設等資源。市府應以更宏觀的視角，將台中散落的歷史碎片縫合成具有溫度的深度旅程，讓台中不僅是路過的城市，更是值得反覆「朝聖」的文化勝地。