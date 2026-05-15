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宜鼎今（15）日因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，公告自結財務資訊。宜鼎4月營收66.71億元，年增583%；稅前淨利37.97億元，年增4706%；歸屬母公司業主淨利29.87億元，年增4567%，單月每股盈餘31.41元。宜鼎第一季營運同樣大幅成長，單季營收131.83億元，較去年同期成長403%；稅前淨利69.17億元，年增1612%；歸屬母公司業主淨利54.66億元，年增1522%，每股盈餘57.49元，獲利表現明顯優於去年同期。宜鼎獲利動能驚人，4月EPS已經超越去年全年每股純益，即1個月賺贏一整年。前4月每股純益88.9元，超越2021年至2025年加總87.3元。宜鼎董事長簡川勝指出，目前記憶體DRAM報價漲勢未停止，加上邊緣AI、伺服器等升溫，全年業績看旺。宜鼎15日股價下跌5.63%，收1760元，成交量4765張。