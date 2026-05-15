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台股今（15）日開盤狂飆，一度大漲逾600點至42408點，創下歷史新高，但不久隨即翻黑大跳水，最終指數下跌579.39點，失守4萬2關卡。群益投顧董事長蔡明彥表示，今天大盤就像「老人遛狗」，太興奮狗跑太遠，所以要拉回，但從基本面來看，基本面沒有太大疑慮，只是短線漲多。群益今日舉行美股半導體贏家攻略論壇，會前蔡明彥接受媒體訪問，針對台股盤勢表示，今天大盤就像是老人遛狗，可能狗太興奮了，「跑太遠，所以要拉回來一下」，目前看起來，整體AI需求，以及企業，尤其下單給台灣的國際大廠，在AI的競賽裡還沒有人要喊停，所以會再持續加碼。他說，這幾天他觀察，不管是廣達也好，或是鴻海，對於他的客戶，明年的資本支出展望，還是相當樂觀，因此，基本面應該沒有太大疑慮，只是短線漲多，今天跌停板的個股，大部分公司獲利和股價，也會讓投資人認為是不是應該先「落袋為安」。蔡明彥提到，如果大家有印象，台股在一兩個星期前，他看到當沖也破兆，由此可見，大家對行情基本面有信心，但又怕說行情漲多、隨時拉回，會受到傷害。因此，他分析，今天台股漲多拉回，算是一個蠻正常的狀況，也是獲利了解，賣壓就會出現，但整體基本面仍然相當不錯，籌碼修正之後，接下來就要觀察市場有沒有進一步的資金挹注。此外，蔡明彥表示，美國最近有一家新的晶片公司Cerebras，在美國IPO已經完成，也募集到50幾億美元。同時，Space X也在IPO當中，消息也指出他如果上市，市值可能會和台積電相當，也就是說，他會是一個量體相當大的公司，因為資金很可能為了要建倉Space X持股，就必須拋售其他個股來買，這兩個部分是後續國際盤勢上，投資人要留意的地方。