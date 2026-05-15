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迎接暑假出國旅遊旺季，換匯善用線上結匯、外幣ATM等，匯價都會比臨櫃再便宜，再搭配銀行換匯減碼優惠更划算，而換外幣如果還沒要用，也可以先放在外幣存款帳戶，年息最高有8.8%。根據統計，去（2025）年國人出國旅遊高達1894萬人次、創下新高，較2024年成長逾12% ，推估出國支出超過1兆元。永豐銀行零售金融處處長李吉彬表示，出國旅遊除規劃行程外，備妥外幣現鈔或信用卡等支付工具亦是重要環節，善用換匯及外幣定存更放大旅遊基金。永豐銀行近日就推出5大外幣包括美元、人民幣、歐元、澳幣及日圓天期8%及1個月期4.2%、幣倍卡卡友獨享1個月期4.5%換匯優利定存，協助國人預先規劃換匯和短期定存交易一次完成，出國旅遊更加輕鬆自在。除了短天期定存之外，永豐銀行也提供多期別美元、人民幣定存，最低原幣100元起，協助客戶靈活資產配置。同時，至6月30日，每周三透過永豐銀行MMA金融交易網、行動銀行或大戶APP，於線上以新台幣結購5大外幣享換匯減分優惠，其中美元減4分、人民幣1.5分、日圓0.1分、歐元10分、澳幣6分。凱基銀行推出多元優利存款方案，其中美元、日圓14天天期的換匯優存專案，同時換匯加定存，年利率8.8%，最低申辦門檻1000美元或10萬日圓，透過行動銀行完成，兼顧效率與便利性，特別適合偏好快速布局、短期進出的客戶。此外，針對看好美元中短期配置價值的民眾，凱基銀行也提供3個月、年利率最高6%的美元高利定存方案，在收益與資金彈性間取得良好平衡；同時，亦有美元高利活存方案，年利率最高3.6%。將來銀行也推出「24小時全天候外匯服務」，換匯族無論是上班、下班時間甚至假日，隨時都能掌握外幣甜甜價，透過將來銀行App一指完成，並推出美元優惠3連發，新開立外幣帳戶的國人享新資金美元3個月期定存年息5.5%，老朋友也同享4.5%優利，100美元即可起存。將來銀行還推出挑戰市場最優的「美元全額到匯、不限金額大小享匯出至國內銀行或美國，手續費筆筆5美元」，深具市場競爭力。此外，未開立外幣帳戶的老客戶於6月底前成功加開外幣帳戶並完成任一筆換匯，即可獲得新台幣200元現金回饋。對於規劃赴日工作、旅遊、置產或有留學生活費匯款需求的民眾，將來銀行也把握日幣匯率走低趨勢，推出「匯出手續費筆筆僅需1200日圓」回饋，加上無需解任務即可享有的讓分0.03分優惠。