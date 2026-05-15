我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕走到張瀞分座位前，給她一個大大的擁抱。（圖／記者顏幸如攝，2026.05.15）

目前正是各縣市政府定期會開議期間，有「豐原媽祖婆」外號的台中市議員張瀞分，近來質詢時比以往容易動氣，市長盧秀燕看出她的焦慮，主動表示「今年都是我們的最後一年，一樣要從市政畢業」，不僅細數7年多來的問政成績單，感謝張瀞分一生為豐原奉獻近49年，質詢結束後，還特別給一個溫暖的擁抱。83歲的張瀞分是全國最高齡基層民代，也是台中市議會的活字典，很多地方發展的源由與癥結都能細數從頭。日前她宣布不再競選連任，有意傳承給豐原區社皮里長凃力旋，可惜凃力旋在國民黨內民調落敗。近來市議會開議期間，一向沉穩的張瀞分多次為爭取地方建設而動氣。今（15）日是台中市議會市政總質詢，張瀞分質詢地方建設進度時，對於官員的回應感到火大。市長盧秀燕看出她的焦慮，主動站起來答詢，稱今年是張瀞分從政最後一年，自己和她一樣「年底要從市政畢業」，並代表市民、市府對她表達由衷感激。盧秀燕接著細數自己市長任內，張瀞分促成豐原國兒運動中心、轉運中心、花之道等建設，東豐快速道路重新環評時還親自押陣、面對抗爭、搗蛋不為所動堅持復工。其他如安康社宅遷建、水資源中心等，都是張瀞分在豐原市長任內排除萬難取得土地，後人才能繼續建設。她稱讚張瀞分是非常好的政治人物，為人客氣不曾標榜自己，從基層的市民代表做起，議員、市長、區長到如今的市議員，近半世紀的歲月奉獻給市民，且一向理性問政，對市府團隊會鞭策也會鼓勵，並承諾「市府團隊會繼續努力到最後一刻，不會讓您失望」。質詢結束後，盧秀燕特別走到張瀞分面前，給她一個大大的擁抱，張瀞分還是很急切地向盧秀燕強調，今天的質詢不是為了展現自己做了多少事，豐原還有很多交通問題，她必須趕緊解決。