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▲輝達執行長黃仁勳15日現身北京街頭，嘗試老北京豆汁直皺眉。（圖／翻攝自微博）

▲輝達執行長黃仁勳15日現身北京街頭，喝蜜雪冰城、買稻香村糕點，吸引許多民眾圍觀。（圖／翻攝自微博）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳隨美國總統川普訪問中國，15日被捕捉到現身北京街頭，不僅親民的站著吃炸醬麵，喝豆汁時當場皺眉問「這什麼東西阿？」還買了連鎖飲料店蜜雪冰城、北京名產糕點稻香村。黃仁勳陪同川普訪問北京，昨日公事行程滿檔，今（15日）上午現身北京南鑼鼓巷，打卡許多老北京美食，被許多北京民眾目擊。網友拍到，黃仁勳一行共10多人到訪南鑼鼓巷，先在「方磚廠69號炸醬麵」用餐，但因為店內沒有位置，黃仁勳端著碗站在店門口，用中英文連聲誇讚「好吃、It‘s so good」，還與圍觀民眾熱情互動，問說「你們來吃過嗎？」有熱心的北京民眾送上一瓶灰色飲料，黃仁勳喝一口秒皺眉，面露難色問道「這什麼東西阿？」全場都被逗笑，友人解釋他喝的是「老北京豆汁兒」。隨後黃仁勳就去中國連鎖飲料店「蜜雪冰城」買了蜜桃四季春，店員透露是正常冰、五分糖。還購買北京名產糕點「稻香村」、玩具模型品牌「拓意」的汽車模型，還體驗吹糖人，相當親民。