27歲日本前AKB48偶像西野未姬和大31歲諧星山本圭壹結婚4年，「父女戀」始終是外界關注焦點，近日她宣布和丈夫迎來第二胎，男寶寶順利出生，「心裡真的覺得好幸福、好滿足」，一家四口的合照也曝光，獲得大批粉絲祝福。
西野未姬二寶出世 公開四口之家合照
西野未姬13日在IG發文寫下：「跟大家報告好消息！我的第二位小寶貝在5月8日順利出生啦！是個非常有朝氣的男孩子！」她說生產前收到許多粉絲的應援和建議，給她很大的力量、信心和勇氣，「真的非常感謝大家！現在能成為兩個孩子的媽，心裡真的覺得好幸福、好滿足！」
文末，西野未姬表示：「我們山本家正式升級為『四口之家』了！以後也請大家繼續溫暖地守護我們喔！」隨文附上夫妻倆和兒子、女兒的天倫照片，親友、粉絲紛紛湧入留言區恭賀。
西野未姬嫁山本圭壹 父女戀轟動一時
西野未姬2022年11月、23歲時閃嫁給54歲山本圭壹，兩人在綜藝節目相識並秘戀，相差31歲的感情克服一切阻礙，最終修成正果，當時轟動娛樂圈，夫妻倆婚後2年生下第一胎女兒，如今再添兒子湊成「好」字，迎來二寶的喜悅感染一票粉絲。
西野未姫IG
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西野未姬13日在IG發文寫下：「跟大家報告好消息！我的第二位小寶貝在5月8日順利出生啦！是個非常有朝氣的男孩子！」她說生產前收到許多粉絲的應援和建議，給她很大的力量、信心和勇氣，「真的非常感謝大家！現在能成為兩個孩子的媽，心裡真的覺得好幸福、好滿足！」
文末，西野未姬表示：「我們山本家正式升級為『四口之家』了！以後也請大家繼續溫暖地守護我們喔！」隨文附上夫妻倆和兒子、女兒的天倫照片，親友、粉絲紛紛湧入留言區恭賀。
西野未姬2022年11月、23歲時閃嫁給54歲山本圭壹，兩人在綜藝節目相識並秘戀，相差31歲的感情克服一切阻礙，最終修成正果，當時轟動娛樂圈，夫妻倆婚後2年生下第一胎女兒，如今再添兒子湊成「好」字，迎來二寶的喜悅感染一票粉絲。
西野未姫IG