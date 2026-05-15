萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment）近日宣布，經典遊戲角色「小精靈／吃豆人（PAC-MAN）」將推出全新短篇動畫企劃《PAC-MAN：Snack Breaks》，並於5月22日正式開播，本次動畫將在官方YouTube頻道公開，未來將採每月更新方式推出全新集數。另外，因今年5月是「PAC-MAY」46週年慶祝企劃，《PAC-MAN》與知名手遊《水果忍者（Fruit Ninja）》的特別合作也已同步上線。
「吃豆人」全新短篇動畫5/22開播！老玩家淚：童年回歸
本作由萬代南夢宮娛樂與美國動畫工作室 Cartuna Productions 合作打造，為PAC-MAN系列首次以YouTube網路短篇形式推出的動畫作品，也是繼1982年動畫版與2013年《Pac-Man and the Ghostly Adventures》後，第三部正式動畫系列。
自1980年誕生以來PAC-MAN一直是全球代表性的遊戲角色，不僅推出大量系列作品，也曾跨足動畫、電影與聯名企劃。如今再度推出全新動畫短篇，也讓不少老玩家直呼：「童年回來了。」
46週年啟動「PAC-MAY」企劃 《水果忍者》合作同步登場
故事描述小精靈離開原本熟悉的「Pac-Village」，前往充滿霓虹迷宮與科技感的新城市「New Pac-City」展開冒險。經典鬼魂角色Blinky、Pinky、Inky與Clyde都將再次登場追逐小精靈。
1980年5月22日正是《PAC-MAN》初代遊戲誕生的日子，因此官方也將今年5月定調為「PAC-MAY」46週年慶祝企劃，並同步展開多項聯名活動與遊戲內容更新。
其中《PAC-MAN》與知名手遊《水果忍者（Fruit Ninja）》的特別合作已經上線，玩家可參與四項PAC-MAN主題活動，解鎖限定刀刃、道場與特殊獎勵內容。此外，《PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC》也將推出全新免費生日服裝，讓玩家能以全新造型展開冒險
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本作由萬代南夢宮娛樂與美國動畫工作室 Cartuna Productions 合作打造，為PAC-MAN系列首次以YouTube網路短篇形式推出的動畫作品，也是繼1982年動畫版與2013年《Pac-Man and the Ghostly Adventures》後，第三部正式動畫系列。
自1980年誕生以來PAC-MAN一直是全球代表性的遊戲角色，不僅推出大量系列作品，也曾跨足動畫、電影與聯名企劃。如今再度推出全新動畫短篇，也讓不少老玩家直呼：「童年回來了。」
故事描述小精靈離開原本熟悉的「Pac-Village」，前往充滿霓虹迷宮與科技感的新城市「New Pac-City」展開冒險。經典鬼魂角色Blinky、Pinky、Inky與Clyde都將再次登場追逐小精靈。
1980年5月22日正是《PAC-MAN》初代遊戲誕生的日子，因此官方也將今年5月定調為「PAC-MAY」46週年慶祝企劃，並同步展開多項聯名活動與遊戲內容更新。
其中《PAC-MAN》與知名手遊《水果忍者（Fruit Ninja）》的特別合作已經上線，玩家可參與四項PAC-MAN主題活動，解鎖限定刀刃、道場與特殊獎勵內容。此外，《PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC》也將推出全新免費生日服裝，讓玩家能以全新造型展開冒險