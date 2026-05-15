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▲高雄推動多元文化與國際教育展現成果，不同國家的外籍生走入國中小校園，透過協同教學分享母國語言與文化。（圖／高市府教育局提供）

▲高雄推動多元文化與國際教育展現成果，不同國家的外籍生走入國中小校園，透過協同教學分享母國語言與文化。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局與文藻外語大學、樹德科技大學及高雄大學合作辦理「外國學生合作交流計畫」，今(15) 日在前鎮區民權國小辦理成果展，現場外國學生藉由精彩的歌舞展現異國特色，並有小學生參與的「世界小小公民」主題，認識世界各國不同文化與語言、環保永績等闖關活動，展現外國學生至高雄市國中小學校協同教學成果。高市府教育局資訊與國際教育科長詹郁萱說，為提供高雄市學子多元文化學習機會、拓展國際視野，教育局114學年度持續與文藻外語大學、樹德科技大學與高雄大學3所在地大學合作，由外國學生至高雄市21所國中小學校進行主題式協同教學，期間也嘉惠了126個班級，超過3,100名學生都能接觸到這些特色課程。高雄市推動多元文化與國際教育展現成果，不同國家的外籍生走入國中小校園，透過協同教學分享母國語言與文化，不僅讓課堂充滿異國風情，也讓學生從小培養國際視野與跨文化理解能力。此外，本次成果展引領學生從學習者逐步成為具備國際觀的世界小小公民，勇於探索世界、展現自信，也期待未來有更多外國學生加入，一同延續多元學習與國際交流的精彩能量。成果展3所大學也進行教學示範，並精心設計多項趣味遊戲活動，包括「泰想試試看？來串花吧！（Try Thai–Let’s Create）」、「環保分類神射手（Eco Sorting Master）」及「各地料理與建築拼圖（World Cuisine & Landmark Puzzle）」等，巧妙結合「世界小小公民」主題，吸引學生踴躍參與，學生完成體驗後可獲得精美小禮物，成為成果展中的人氣焦點。參與計畫學校也透過動態表演與靜態展示，展現多元豐碩的學習成果。來自越南的阮同學表示，自己非常喜歡到國小參與英語協同教學，透過與孩子互動，感受到台灣學生對越南文化與語言充滿好奇與熱情。她提到，許多學生會主動詢問越南的生活方式、飲食特色及常用語，讓她感受到文化交流的樂趣，也更加有成就感。而來台就學已2年的泰國籍李同學也分享，高雄的學生除了英語學習外，對泰語學習展現高度興趣，課堂中常常踴躍開口練習泰語問候語，氣氛相當熱絡。為了讓孩子更深入認識泰國文化，她特別準備許多具有代表性的泰國文化介紹、傳統服飾、特色食品及生活用品，希望透過實際體驗，讓學生能以更生動、有趣的方式接觸東南亞文化。