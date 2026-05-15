元太今（15）日因股價達公布交易資訊標準，公告4月合併營收28.95億元，年減12.55%，歸屬母公司業主淨利11.72億元，年增115.55%，每股純益1.02元，。

我是廣告 請繼續往下閱讀
元太今年第1季合併營收86.33億元，年增7.12%，營業利益28.1億元，營業利益率32.6%，歸屬母公司業主淨利27.85億元，年增26.77%，創歷史新高，每股純益2.41元。

元太表示，彩色電子紙Spectra 6在數位標牌應用成長強勁，出貨面積已超越黑白電子紙，今年整體營收可望年增20%至25%，觀音新廠則規劃於2028年量產大尺寸電子紙產品。

元太5月股價走揚，從140元大漲至231元，短線漲幅達65%。15日股價終場下跌16元，收在210元，跌幅7.08%，成交量降至9124張。

相關新聞

台股大怒神行情又來！創高又收黑　專家：基本面沒問題、短線漲多

群創第1季賺17.9億元　EPS 0.2元轉盈、資本支出28億元

友達第一季虧損11.4億　董座：下半年訂單能見度低、審慎看待市況

快訊／台積電擬賣世界先進8.1%股權　採鉅額交易方式進行

林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...