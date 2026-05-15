元太今（15）日因股價達公布交易資訊標準，公告4月合併營收28.95億元，年減12.55%，歸屬母公司業主淨利11.72億元，年增115.55%，每股純益1.02元，。
元太今年第1季合併營收86.33億元，年增7.12%，營業利益28.1億元，營業利益率32.6%，歸屬母公司業主淨利27.85億元，年增26.77%，創歷史新高，每股純益2.41元。
元太表示，彩色電子紙Spectra 6在數位標牌應用成長強勁，出貨面積已超越黑白電子紙，今年整體營收可望年增20%至25%，觀音新廠則規劃於2028年量產大尺寸電子紙產品。
元太5月股價走揚，從140元大漲至231元，短線漲幅達65%。15日股價終場下跌16元，收在210元，跌幅7.08%，成交量降至9124張。
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元太表示，彩色電子紙Spectra 6在數位標牌應用成長強勁，出貨面積已超越黑白電子紙，今年整體營收可望年增20%至25%，觀音新廠則規劃於2028年量產大尺寸電子紙產品。
元太5月股價走揚，從140元大漲至231元，短線漲幅達65%。15日股價終場下跌16元，收在210元，跌幅7.08%，成交量降至9124張。