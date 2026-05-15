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民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（15）日表態力挺1.25兆國防特別預算，強調高雄身為台灣國防產業重鎮，國防預算不只是國安議題，更攸關高雄產業升級與勞工就業。他也點名國民黨參選人柯志恩，批評對方立場反覆、說法自相矛盾，從一開始高喊「不要把我們賣了」，到後來稱「軍購案影響高雄太荒謬」，如今又改口強調支持傳統產業，卻忽略藍白聯手大砍4700億元國防預算的事實。賴瑞隆指出，行政院提出的1.25兆國防特別條例，是由「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」與「國防自主」3大核心組成，缺一不可，而高雄正是打造「台灣之盾」與自主供應鏈的關鍵基地。他表示，高雄長年在造船、航太扣件、零組件與無人載具等領域擁有深厚基礎，近年更積極投入研發與製造，希望建立完整自主供應鏈，進一步帶動產業升級。賴瑞隆進一步批評，藍白聯手刪減國防預算，將直接衝擊高雄傳產業者與基層勞工生計，也可能重創高雄未來產業發展。他強調，「國家安全不能打折，產業發展也不能打折」，呼籲支持刪減預算的立委重新思考立場，真正關心高雄的人，都應支持完整的國防特別條例。同時，賴瑞隆也向柯志恩喊話，希望對方拿出「支持高雄的勇氣」，不要再受制於黨意，應該迷途知返。