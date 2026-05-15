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國民黨立委洪孟楷力推詐騙「鞭刑」，今（15）日總質詢時再度詢問行政院長卓榮泰，研議進度，卓則表示「強力打詐是一回事，是否採用鞭刑是另一種考量」；法務部長鄭銘謙則坦言「違反兩公約」，不過由於質詢時間剛好結束，發言結束，洪孟楷則痛斥「行政院長當機幾分鐘，不回答問題，讓部長答，那法務部長可以升任院長」。洪孟楷今質詢時表示，去年總質詢提出，希望法務部研議「鞭刑打擊詐騙」，那時候說會廣納意見可行性評估，目前入法對付詐團動作在哪？卓榮泰則說，強力打擊打詐是一回事，是否採用鞭刑是另一種考量，洪孟楷追問那廣納哪些意見？鄭銘謙則補充，法務部刑法修正小組會議有提出，經過充分討論，這部分採保留意見。洪孟楷隨後引述民調，稱有70%民眾贊成引進鞭刑處罰詐騙犯，也有86%民眾認為詐騙刑責太輕，他現在不期不待，因為立法院三讀通過法案，行政院長都可以違法不副署、不執行，因此訴諸直接民意，會提出鞭刑打詐公投，詢問政府對這議題的立場。鄭銘謙則直言，這是違法兩公約，此時由於詢答時間結束，麥克風消音，洪孟楷則相當傻眼，痛斥行政院長當機幾分鐘，不回答這一題，部長回答把時間拖完，那法務部長可以升任院長；卓榮泰則回應，部長已回應，隨後下台離開