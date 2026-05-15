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▲何曼希因《陽光女子合唱團》暴紅，接戲來再主演的第2部電影已經擔任女主角。（圖／翻攝自 IG@man_xi.ho）

▲翁倩玉以《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎最佳女配角，表示會盛裝出席頒獎。（圖／記者吳翊緁攝影）

雖然入圍十分開心， 但心中對於演員們未能一同入圍感到難過， 我非常感謝這麼多優秀演員的參與， 用他們傑出的表演共同完成這部電影。」她很心疼邱澤、白小櫻、9m88，在鏡頭裡強壓抑著內心崩潰的投入， 一出鏡頭外才把眼淚流出來的痛苦，沒贏得評審青睞，自責是導演的缺失，對他們十分抱歉。



而《人生海海》入圍最佳女配角的陳雪甄，感謝導演廖克發，也謝謝劇組的大家，認為能跟其他優秀的女性們一起並列入圍，已深感榮幸。演她哥哥的魏雋展提名最佳新演員，表示作為一個中年男子、兩個孩子的爸， 同時也是長年的劇場人，能有機會成為電影新鮮人甚至入圍， 已是莫大榮幸。



▲舒淇（左）讚賞邱澤（右）在《女孩》的演出，為他沒有入圍台北電影獎最佳男主角感到心疼，認為是自己身為導演的缺失。（圖／記者吳翊緁攝）



▲余香凝（左）與田啟文（右）因《雙囍》分別入圍台北電影獎最佳女主角與男配角，余香凝對此相當開心。（圖／翻攝自 IG@doublehappiness_film)



全台票房破7.74億的《陽光女子合唱團》，讓第一次演電影的何曼希成為最幸運的新秀，她以該片入圍第28屆台北電影獎最佳新演員，導演林孝謙跟編劇呂安弦親自開一小時車到她的新戲拍攝現場獻上祝福，她也感謝評審的鼓勵和支持。而以《女孩》入圍編劇、導演雙獎的舒淇，則為了邱澤、白小櫻、9m88沒因該片獲北影提名，替他們心疼，對他們感到抱歉。《陽光女子合唱團》紅了首度跳上大銀幕的何曼希，讓她在電影界才出道即攀上不少前輩難以企及的高峰，接下來新的電影、劇集紛紛開拍，忙得不可開交。她接到入圍北影最佳新演員的喜訊，表示：「新人獎是一生一次的機會，感謝評審給予的肯定與鼓勵。第28屆台北電影獎，我來了！」雖然《陽光女子合唱團》在台北電影獎入圍4項，影片本身與大多數的技術項目都未獲青睞，林孝謙作詞的主題曲〈幸福在歌唱〉繼入圍金曲獎年度歌曲後，也得到北影最佳原創電影歌曲提名，他表示：「感謝北影對於『陽光女子』的肯定，也希望我們可以持續帶給大家更多愛與溫暖。」資深影后翁倩玉，闊別47年在拍台灣電影，風光入圍最佳女配角，說道：「剛剛走進家門，沒想到就聽到導演傳給我的好消息。 聽到大家入圍非常開心，很感謝北影對於『陽光女子』的肯定，一定會盛裝出席，一起分享喜悅。」共獲9項提名的《女孩》，舒淇入圍最佳編劇與導演，當然是各方焦點，她卻表示：「謝謝北影對『女孩』的肯定，