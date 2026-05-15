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針對近期部分醫美診所涉嫌侵害病患隱私，台中市長盧秀燕高度重視，指示衛生局啟動跨局處「反針孔擴大聯合稽查專案」。截至目前已清查40家院所，其中「聖宜診所」台中兩分店及「光澤診所」因違法設置監視設備或私自攝錄醫療影像，遭重罰50萬元並勒令停業6個月，事證已移交地檢署偵辦。衛生局指出，此次專案針對高風險場域進行全面掃蕩。稽查發現，「聖宜診所」台中兩分店於診療空間違法裝設微型針孔攝影機；「光澤診所」則涉及未經同意私自攝錄病患影像。市府認定其行為嚴重破壞醫病信任且情節重大，除依「醫療法」第 108 條處以最高額罰鍰，更祭出停業處分。此外，「愛爾麗診所」台中兩分店亦被查獲裝設監視設備，「樂菲時尚診所」則發現多處可疑孔洞。因涉及刑事「妨害秘密罪」，市府已將相關事證移送台中地檢署分案調查，並與檢警密切配合，待偵結後依法追究到底。市府強調，為保障消費者權益，衛生局已同步受理 83 件消費爭議，要求涉案診所限期辦理退費，規避責任者將加重裁處。未來市府將落實常態化稽查，杜絕違法監控。民眾若有隱私疑慮可撥打 1999 檢舉。