當移動不再只是枯燥的通勤，而是一場生活風格的延伸！共享機車龍頭 WeMo 今（12）日宣告服務正式進入「雙倍升級」新時代。昨晚 WeMo 聯手台北 101 與台北天空塔進行震撼雙塔點燈，正式宣告共享移動進入全新視界。今日更重磅發表全新車款「 WeMo GO 」，透過 GO 廣、GO 多、GO香三大面向全面進化，讓「雙倍有趣、無法抗拒」的移動體驗，轉化為隨時出發讓生活更有趣的質感日常。
WeMo 執行長劉于遜表示：「移動的價值在於實現自由並創造客製的回憶。如同雙塔點燈照亮城市，隨 WeMo GO 加入，我們正式落實了 『 GO 廣 』 的通路布局，讓服務觸手可及；以全台首家綠白雙車系統達成 『 GO 多 』 的規模優勢，隨時滿足大眾用車；更透過城市限定香氣與標配手機架實踐 『 GO 香 』 的高品質堅持。這種將廣度、量體與感官細節深度整合的移動自由，正是 WeMo 讓人無法抗拒的魅力。」
GO 廣：服務範圍再擴大，全台都在租 WeMo
1.旅遊探索，雙倍有趣：五都隨租隨還全覆蓋，環島縱貫線（全台同站租還）站點已達 50+ 站，完成高鐵 100% 及台鐵主要站點 80% 覆蓋率，目標 2026 年底將達雙倍站數 100 站，實現出站 1 分鐘轉乘，讓用戶在全台各個角落都能自由續寫城市故事 ，全台各城市與離島旅行雙倍有趣。
2.跨平台出發，雙倍有趣：2026年底跨平台整合將達成雙倍增加，目前已全面串連 Autopass、iRent、一卡通 iPASS MONEY、LINE GO、台灣大哥大與 USPACE，實現「全都在租 WeMo」的跨平台移動轉乘串連。
GO 多：11,000 台規模居冠，情境最多、用戶最多，隨時隨地雙倍有趣
1.情境雙倍多，無法抗拒：身為全台唯一提供「共享雙電車」系統的品牌， WeMo 以 11,000 台規模領先全台（含 8,000 台 WeMo Fly 與 3,000 台 WeMo GO）。透過 AIoT 數據精準佈局，無論是高雄中山大學的校園穿梭（自開站至今騎乘數成長 200%）、澎湖喜來登的全新散策時光，或是週五夜晚與好友在居酒屋後的暢快移動，確保用戶在任何生活情境都能感受移動選擇雙倍有趣。
2.用戶、回憶雙倍多，無法抗拒： WeMo 擁有產業最高的用戶活躍度與高黏著度，更是聽團仔與演唱會愛好者的最強後盾。在「浮現祭」、「大港開唱」等高人流現場，WeMo 透過專屬租還區與強大車隊量體，讓熱血後的移動不再是體力考驗，而是美好回憶的延續。
GO 香：高質感騎乘體驗，每次騎乘都像新車
雙倍質感，雙倍香：WeMo GO 白牌升級車款，將延續「五都安全帽香氛」，每台車皆配手機支架、乾淨清新的車廂與安全帽，從「有車租」到「租好車」，讓質感移動雙倍有趣，創造每個城市不同專屬的城市香回憶。
一個帳號探索全台，實踐 Move to More 精神
WeMo 創辦人吳昕霈分享：「 WeMo 正式開啟共享雙電車新時代，朝十年十萬台運具願景邁進。除了已全面換新的車隊 WeMo Fly 綠牌車外，現在更加入 WeMo GO 的白牌車選項，讓用戶有更多元的選擇，隨時出發、盡情探索。 2026 年 Q1 我們騎乘成長達去年同期的 1.8 倍，用戶成長亦達 1.9 倍，，減碳量相當於 14.92 座大安森林公園的年吸碳量，透過『雙倍有趣』的精神落實，讓永續質感移動成為一種無法抗拒的生活風格。」而作為戰略夥伴，台灣大哥大總經理林之晨與商務長林東閔今日也親臨見證，林東閔更強調， WeMo 憑藉數據、車隊營運與服務創新，展現高度成長潛力，促使台灣大加碼投資，雙方將深化合作打造完整智慧移動圈。
在強大資源支持下，目前用戶僅需單一帳號即可實現「全台接軌」，無論是搭乘高鐵至台中銜接「白沙屯媽祖進香」，利用 WeMo 機動性在不固定路線中精準追隨神轎並彈性接駁、在台南「浪人祭」隨音樂節奏穿梭於安平海岸與巷弄美食，或是高雄音樂盛事旅遊規劃──午後銜接光榮碼頭看海、晚間直達體育館參與 BLACKPINK 演唱會，散場跨區尋訪在地夜市，直接返抵飯店或高鐵等交通轉乘點，甚至是澎湖花火節期間的跳島探索，皆能達成無縫移動。藉由「隨租隨還」與「同站租還」的雙軌佈局， WeMo 深度覆蓋城市通勤與國際級觀光展演等旅遊需求，實踐 Move to More 精神，讓用戶的全台探索更具彈性與主動性。
限時優惠：開啟雙倍有趣新生活
更多「 WeMo Ready 2 GO ! 」活動詳情，請見官方連結
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1.旅遊探索，雙倍有趣：五都隨租隨還全覆蓋，環島縱貫線（全台同站租還）站點已達 50+ 站，完成高鐵 100% 及台鐵主要站點 80% 覆蓋率，目標 2026 年底將達雙倍站數 100 站，實現出站 1 分鐘轉乘，讓用戶在全台各個角落都能自由續寫城市故事 ，全台各城市與離島旅行雙倍有趣。
2.跨平台出發，雙倍有趣：2026年底跨平台整合將達成雙倍增加，目前已全面串連 Autopass、iRent、一卡通 iPASS MONEY、LINE GO、台灣大哥大與 USPACE，實現「全都在租 WeMo」的跨平台移動轉乘串連。
GO 多：11,000 台規模居冠，情境最多、用戶最多，隨時隨地雙倍有趣
1.情境雙倍多，無法抗拒：身為全台唯一提供「共享雙電車」系統的品牌， WeMo 以 11,000 台規模領先全台（含 8,000 台 WeMo Fly 與 3,000 台 WeMo GO）。透過 AIoT 數據精準佈局，無論是高雄中山大學的校園穿梭（自開站至今騎乘數成長 200%）、澎湖喜來登的全新散策時光，或是週五夜晚與好友在居酒屋後的暢快移動，確保用戶在任何生活情境都能感受移動選擇雙倍有趣。
2.用戶、回憶雙倍多，無法抗拒： WeMo 擁有產業最高的用戶活躍度與高黏著度，更是聽團仔與演唱會愛好者的最強後盾。在「浮現祭」、「大港開唱」等高人流現場，WeMo 透過專屬租還區與強大車隊量體，讓熱血後的移動不再是體力考驗，而是美好回憶的延續。
雙倍質感，雙倍香：WeMo GO 白牌升級車款，將延續「五都安全帽香氛」，每台車皆配手機支架、乾淨清新的車廂與安全帽，從「有車租」到「租好車」，讓質感移動雙倍有趣，創造每個城市不同專屬的城市香回憶。
一個帳號探索全台，實踐 Move to More 精神
WeMo 創辦人吳昕霈分享：「 WeMo 正式開啟共享雙電車新時代，朝十年十萬台運具願景邁進。除了已全面換新的車隊 WeMo Fly 綠牌車外，現在更加入 WeMo GO 的白牌車選項，讓用戶有更多元的選擇，隨時出發、盡情探索。 2026 年 Q1 我們騎乘成長達去年同期的 1.8 倍，用戶成長亦達 1.9 倍，，減碳量相當於 14.92 座大安森林公園的年吸碳量，透過『雙倍有趣』的精神落實，讓永續質感移動成為一種無法抗拒的生活風格。」而作為戰略夥伴，台灣大哥大總經理林之晨與商務長林東閔今日也親臨見證，林東閔更強調， WeMo 憑藉數據、車隊營運與服務創新，展現高度成長潛力，促使台灣大加碼投資，雙方將深化合作打造完整智慧移動圈。
在強大資源支持下，目前用戶僅需單一帳號即可實現「全台接軌」，無論是搭乘高鐵至台中銜接「白沙屯媽祖進香」，利用 WeMo 機動性在不固定路線中精準追隨神轎並彈性接駁、在台南「浪人祭」隨音樂節奏穿梭於安平海岸與巷弄美食，或是高雄音樂盛事旅遊規劃──午後銜接光榮碼頭看海、晚間直達體育館參與 BLACKPINK 演唱會，散場跨區尋訪在地夜市，直接返抵飯店或高鐵等交通轉乘點，甚至是澎湖花火節期間的跳島探索，皆能達成無縫移動。藉由「隨租隨還」與「同站租還」的雙軌佈局， WeMo 深度覆蓋城市通勤與國際級觀光展演等旅遊需求，實踐 Move to More 精神，讓用戶的全台探索更具彈性與主動性。
限時優惠：開啟雙倍有趣新生活
- WeMo GO 趟趟 8 折：5/12 至 6/30，租借 WeMo GO 享 8 折優惠。
- WeMo PASS 優惠：輸入優惠碼「 GO 」免費體驗一個月訂閱服務，且 7/1 至 12/31 期間體驗雙倍升級，價格凍漲半年。
- GO 搶鏡 | 驚喜車廂禮：全台限量 1,000 組 WeMo 凸面鏡，開廂即搶鏡。
- GO 會拍 | 抽 DJI Osmo Pocket 4：與新車合照上傳社群並標記官方帳號即可參與（即日起至 6/30）。
- 資費新制：WeMo GO（5/12 起）起步價 30 元；WeMo Fly（7/1 起）起步價 25 元，後續每分鐘皆 3 元。
更多「 WeMo Ready 2 GO ! 」活動詳情，請見官方連結