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大腸癌早期症狀不明顯 3症狀常被誤認痔瘡

排便習慣改變快就醫 早期腸癌五年存活率達9成

一名70歲個案長期出現軟便帶血，原以為只是痔瘡而自行塗抹藥膏，未進一步檢查，一年多後因攝護腺問題就醫，經肛門指診與大腸鏡檢查，最終確診為第三期乙狀結腸癌。新北市立土城醫院副院長暨胃腸肝膽科教授蘇銘堯指出，根據國健署統計，大腸癌自2007年起已連續多年位居國人癌症發生人數之首，死亡率也長期名列前段，好發於50歲以上，平均每6分鐘就有1人被診斷為癌症，約每12.8分鐘即有1人死亡。大腸癌早期症狀常不明顯，蘇銘堯提到，包括輕微血便、排便習慣改變或腹部不適，容易被誤以為痔瘡或腸炎，因此被稱為「最熟悉的陌生殺手」。大腸癌並非突發疾病，而是從正常黏膜逐步演變為息肉，再進展為癌症的漸進式病變。蘇銘堯解釋，右側大腸管徑較大，即使腫瘤存在也不易阻塞，常僅表現為腹痛、貧血或體重減輕。左側管徑較窄，則可能出現便秘、腹脹、血便及大便習慣改變。蘇銘堯說明，早期大腸癌五年存活率可高達9成以上，多數可透過內視鏡切除達到根治；若進展至第四期，五年存活率降至3成以下，治療多以延長壽命及緩解症狀為主，難以根治。蘇銘堯建議，國健署提供45至74歲民眾及40至44歲有家族史者，每兩年一次免疫法糞便潛血檢查，定期篩檢可降低約40%大腸癌死亡率。對高風險族群，如曾有大腸息肉或腺瘤病史、一等親有大腸癌家族史，以及罹患發炎性腸道疾病者，建議定期接受大腸鏡檢查。蘇銘堯提醒，民眾日常生活維持均衡飲食、多攝取蔬菜水果及膳食纖維、減少高脂及加工肉品攝取、戒菸限酒、養成規律運動習慣，以及維持健康體重，都有助降低大腸癌風險。蘇銘堯說，若出現血便、排便習慣改變、腹部不適、體重減輕或不明貧血等症狀，應立即就醫評估，不可自行拖延。大腸癌並非無法預防，把握篩檢時機，從「有做檢查」到「完成追蹤」，才能真正守住健康，及早篩檢才能逆轉腸癌結局，有效降低大腸癌威脅。