我是廣告 請繼續往下閱讀

▲震旦通訊（夏普震旦）近年致力於將門市打造為生活美學的延伸，展示夏普（SHARP）高質感家電。（圖／震旦通訊提供）

▲震旦通訊體恤報稅季節民眾的壓力，提供多元支付工具、點數回饋、信用卡分期0利率服務。（圖／震旦通訊提供）

隨著五月報稅季節到來，全台知名連鎖通路震旦通訊（夏普震旦）觀察到消費者在稅務與生活開支間的掙扎，於今（15）日宣布將全台門市轉化為「應援站」，推出涵蓋經濟理財、數位教學及居家美學的10大暖心服務。震旦通訊強調，即便荷包在「瘦身」，生活品質與換機需求也不應妥協，期盼透過專業諮詢與溫馨空間，讓消費者在五月壓力下也能享有尊榮體驗。針對報稅季最敏感的現金流問題，震旦通訊門市不僅串接Line Pay、台灣Pay、全支付等全台主流電子支付工具，方便民眾靈活運用點數回饋，更提供信用卡分期0利率服務。此外，震旦通訊推動「綠色消費」，此外，震旦通訊推動「綠色消費」，提供高價回收舊機及現場折抵新機的透明機制，讓舊機也能變現金。資費專家更現場為民眾進行「帳單健診」，精算實際通話與網路流量，協助找出合約漏洞，從長計議省下每月不必要的電信開支。除解決荷包壓力，震旦通訊更強調「科技的溫度」。針對長輩或非 3C 達人最擔心的資料移轉問題，門市提供五星級資料移轉服務，確保珍貴的照片與聯絡人資訊能無縫接軌至新機。現場 3C 達人亦提供一對一指導，從手勢操作到專業相機模式皆耐心教學，協助消費者快速跨越新機適應期。此外，所有報價均採「實價登錄」模式，堅持含稅並開立發票，確保消費過程公開透明。為了提供更完善的防護，門市也同步提供專業手機保險諮詢，針對螢幕損毀等意外提供最強護盾。震旦通訊近年致力於將門市打造為生活美學的延伸。街邊店門市特別展示夏普（SHARP）高質感家電，讓民眾在辦理手機業務之餘，能親自體驗日系家電帶來的居家層次提升。同時，全台55家實體門市全面支援「網購取貨」，讓消費者享受線上購物的便利與線下專業點收的雙重保障。品牌更展現深耕鄰里的情誼，誠摯邀請民眾「進來坐坐，喝杯咖啡」，感受如家般的舒適服務。為回饋消費者，震旦通訊同步祭出精選機型應援價，包含Samsung Galaxy A57 (12GB/256GB) 、高 CP 值的 OPPO Reno15等。即日起，消費者選購上述熱銷機型並於官網註冊會員，可額外領取 $500 購物金。震旦通訊（夏普震旦）全台共有55家門市提供專業諮詢，相關活動請上官網。