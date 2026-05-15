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▲敏京（後）日前在YouTube分享影片，認愛同為嘉賓的承容（前）。（圖／翻攝自敏京IG@m.inngu）

韓國戀綜《換乘戀愛4》的嘉賓敏京日前透過YouTube頻道，認愛同為嘉賓的承容，讓許多粉絲都紛紛獻上祝福。不料承容的前女友賢智，突然在昨（14）日PO出新影片，標題就是「前男友和我朋友交往了？！」火速引發熱議，許多人都猜測她是在暗指先前認愛的敏京與承容，留言區直接吵成一片。賢智在昨日於YouTube頻道分享新影片，主題為「多巴胺戀愛商談所」，標題則是「前男友和我朋友交往了？！」雖然標題是取自一名粉絲的提問，但由於賢智的前男友正是日前才剛認愛敏京的承容，因此這個標題也不免引發許多猜測，怒批她是在暗諷兩人。不過有粉絲指出，敏京與賢智不是朋友，猜測毫無根據，「節目都結束多久了還在吵。」並喊話賢智對惡評提告。事實上，賢智這段影片並沒有提到任何跟敏京、承容有關的話題，當粉絲提到：「我得知跟我交往過8年的前男友，和我朋友交往了。」並請賢智安慰自己，賢智先嘆了一口氣後說：「交往8年的前男友為什麼在那麼多人中，偏偏和朋友交往呢？兩人是怎麼看上彼此的呢？」賢智無奈表示粉絲跟前男友交往8年的期間，應該都見過那位朋友，質疑：「是從那時候就喜歡上了嗎？」並認為那位朋友也很奇怪，「兩人是從什麼時候以男人和女人的感覺看彼此的，這種想法會讓我感到更辛苦，感覺被背叛。」賢智勸粉絲趁可以這機會整理一下社交關係，還直言：「那位朋友都在旁邊看到自己的朋友跟男友交往8年的過程了，這樣還能好好交往嗎？我覺得那位朋友很神奇。不要太難過，去跟新的人見面吧。」賢智在《換乘戀愛4》中，以罕見帶著「兩位前任」的震驚設定登場，被視為「大女主」劇本擔當。她與前任百賢關係糾葛，並與新嘉賓承容有過舊情，最終與有植配對成功。