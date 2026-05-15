陽明山國家公園擎天崗因一場「直播意外」意外爆紅，今（15）日凌晨一對男女在擎天崗一張戶外桌椅上公然「野戰」，全程遭國家公園直播鏡頭拍下引發大量網友湧入觀看。沒想到隔天開始，竟有民眾專程上山朝聖，還有人直接在鏡頭前模仿動作、排隊拍照，更有新人穿著婚紗、西裝到場拍攝「致敬版婚紗照」，讓原本寧靜的擎天崗瞬間變成另類熱門景點，讓網友笑翻直呼：「台灣人要奪瘋，我就問！」
擎天崗深夜爆激！鏡頭君全程直播放送
一對男女14日深夜現身擎天崗戶外桌椅區，從即時影像畫面可見，兩人一開始只是並肩坐在桌旁聊天，不過行為舉止卻越來越親密，隨後女方躺下、男方靠近親吻，直到15日凌晨0時15分左右，雙方竟開始激戰，活春宮畫面全在鏡頭前大放送。
由於陽明山國家公園管理處在YouTube架設360度4K全景即時影像，現場畫面與聲音幾乎同步播出，即使夜間光線昏暗，仍能清楚看見兩人在桌邊互動的過程，也讓不少當時在線觀看直播的網友瞬間看傻眼，聊天室更直接炸鍋，相關畫面隨後也在網路上瘋傳。
擎天崗「當事桌」變朝聖景點！婚紗新人也跑來模仿
事件曝光後，迅速演變成另類網路迷因。15日一早開始，就有大量民眾特地跑到擎天崗，不是為了看風景或看牛，而是專程和「當事桌」拍照打卡，不少人還故意模仿當時姿勢、動作，甚至現場一度出現排隊情況。
更誇張的是，還對新人直接穿上婚紗與白色西裝，到鏡頭前重現當時畫面。男方站在前方、女方站在後面，兩人一邊擺出動作、一邊對著鏡頭燦笑，男方甚至還揮手打招呼，超鬧畫面再度掀起討論。
網友看到後全笑翻，紛紛留言「擎天崗表示：我沒想到我有一天會這樣子爆紅」、「人類對擎天崗的開發不足1%」、「早生貴子，祝一胎8個」、「這婚紗照也太跟得上時事」、「現在全台最紅的不是擎天岡夜景，是那張桌子」、「台灣人要奪瘋，我就問」。
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一對男女14日深夜現身擎天崗戶外桌椅區，從即時影像畫面可見，兩人一開始只是並肩坐在桌旁聊天，不過行為舉止卻越來越親密，隨後女方躺下、男方靠近親吻，直到15日凌晨0時15分左右，雙方竟開始激戰，活春宮畫面全在鏡頭前大放送。
由於陽明山國家公園管理處在YouTube架設360度4K全景即時影像，現場畫面與聲音幾乎同步播出，即使夜間光線昏暗，仍能清楚看見兩人在桌邊互動的過程，也讓不少當時在線觀看直播的網友瞬間看傻眼，聊天室更直接炸鍋，相關畫面隨後也在網路上瘋傳。
事件曝光後，迅速演變成另類網路迷因。15日一早開始，就有大量民眾特地跑到擎天崗，不是為了看風景或看牛，而是專程和「當事桌」拍照打卡，不少人還故意模仿當時姿勢、動作，甚至現場一度出現排隊情況。
更誇張的是，還對新人直接穿上婚紗與白色西裝，到鏡頭前重現當時畫面。男方站在前方、女方站在後面，兩人一邊擺出動作、一邊對著鏡頭燦笑，男方甚至還揮手打招呼，超鬧畫面再度掀起討論。
網友看到後全笑翻，紛紛留言「擎天崗表示：我沒想到我有一天會這樣子爆紅」、「人類對擎天崗的開發不足1%」、「早生貴子，祝一胎8個」、「這婚紗照也太跟得上時事」、「現在全台最紅的不是擎天岡夜景，是那張桌子」、「台灣人要奪瘋，我就問」。