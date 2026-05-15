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▲大水湧進光復鄉東富村與佛祖街一帶，其中阿陶莫部落12鄰傳出災情，淹水往民宅方向蔓延。（圖／翻攝畫面）

▲花蓮下起大雨。馬太鞍溪與花蓮溪的水位飆升，導致瑪達娜溪雨水排不出去。（圖／翻攝畫面）

中央氣象署在今（15）日下午發布豪雨特報，花蓮地區下起大雨。由於馬太鞍溪與花蓮溪的水位急速飆升，導致支流瑪達娜溪的雨水排不出去。大水湧進光復鄉東富村與佛祖街一帶，其中阿陶莫部落12鄰傳出災情，大水不斷往民宅方向蔓延，部落巡守隊已緊急協助6戶居民撤離避難。大雨下不停，光復鄉不僅有車子受困水中動彈不得，消防車到場救援協助脫困；暴漲的溪水水流相當湍急，現場施工人員吊掛太空包試圖擋住洪水。新城的康樂國小也沒能幸免，水溝蓋不斷湧出大量積水，校園內的走廊和操場變成一片汪洋，幼兒園三間教室門口堆滿沙包，防堵積水持續淹進來。面對突如其來的災情，花蓮縣議員蔡依靜表示，不斷收到族人傳來的災情訊息，目前現場雖然有廠商用怪手堆置土方，但遲遲沒看到抽水機進駐，呼籲鄉公所趕快協助。對此，花蓮縣府建設處長鄧子榆回應，現場水位確實很高，已經淹進民眾農田並逼近民宅，水位快滿到橋面，目前工程機具與人員都在現場全力協助，等雨勢稍緩後，會再加設鋼板樁防護。除了市區與部落淹水，蘇花公路也出現土石泥流，大大小小石塊從山壁不斷滑落，相當驚險。公路總局宣布自今日中午12點15分起，針對台9線154.7公里至165.7公里的「和仁至崇德路段」實施預警性封閉，現場採取「只出不進」的管制，這段時間務必避開相關路段，以免碰上危險。