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精準治療達成「治癒與功能保留」 基因檢測以利早期預防

▲緬甸個案確診癌症後，一度陷入迷惘與焦慮，透過醫師視訊門診，詳細了解病情與治療策略後，最終決定來台治療。（圖／北醫附醫提供）

一名年僅30多歲的緬甸籍直腸癌病人確診第三期癌症，原本一度沮喪焦慮的他，透過北醫學大學附設醫院跨國遠距門診評估後，來台治療。北醫附醫利用基因檢測(MMR)掌握腫瘤特性，搭配治療，半年內腫瘤消失。「最初我以為只是痔瘡。」來自緬甸的個案回憶，一開始出現異狀是排便帶血，時有血便交雜，隨著時間進展，出血顏色由鮮紅轉為暗黑，並伴隨異味，才驚覺身體發出警訊。個案確診癌症後，因為缺乏充分的醫療資訊，一度陷入迷惘與焦慮，甚至覺得人生失去希望。透過與台北癌症中心院長暨北醫附醫大腸直腸外科醫師魏柏立視訊門診，詳細了解病情與治療策略後，最終決定來台治療。魏柏立解釋，個案抵台後，首先進行精準醫療的第一步「基因檢測」，決定後續治療策略，由於病患MMR(Mismatch Repair)蛋白檢測正常，代表不適合以免疫治療作為第一線治療，必須採取更積極的多模式治療。考量病人為第三期直腸癌合併多顆淋巴結轉移，屬於「局部晚期直腸癌」，魏柏立採用全程術前治療（Total Neoadjuvant Therapy,TNT）、並接受達文西機械手臂手術切除腫瘤。魏柏立表示，病患術後病理報告已未見殘存的癌細胞，淋巴結清除後化驗也沒有轉移，病人排便功能穩定，並未出現頻繁如廁等低前位切除症候群(Low Anterior Resection Syndrom,LARS)，成功達到「治癒與功能保留」的雙重目標。魏柏立提醒，近年除了年輕族群直腸癌的發生率逐漸上升外，腸癌病患更應重視完整基因檢測、個人化治療策略及家族風險評估與追蹤等，以利早期預防與篩檢。