美國總統川普（Donald Trump）今（15）日結束對中國的訪問，搭乘空軍一號返回美國，這也意味著他終於可以拿起他心愛的手機，在社群平台上發文了。
根據紐約郵報報導，即使身為美國總統，川普也與所有前往中國的旅客一樣，被告知不要使用個人設備，以防資料遭駭客竊取。
對於頻繁使用手機、撥電話給朋友、接聽記者電話以及發布迷因圖的川普來說，這幾天的日子相當難熬，也成為他與白宮幕僚在北京面臨的眾多後勤挑戰之一。
一名白宮官員證實，川普在中國期間不會使用他的私人手機。
川普的Truth Social帳號在峰會期間發文明顯減少，而且這些貼文很可能是從華府發出的，因為有幾名白宮幕僚留在華盛頓，配合北京時間遠端提供後勤支援。
全面的安全防護措施
在這次「數位封鎖」期間，並非只有總統一人在沒有個人通訊設備的情況下克難度日。
政府官員在為期兩天的峰會期間，使用的是一次性手機（burner phones）與臨時電子郵件帳號。這些都是白宮為確保資訊安全，同時讓行程順利進行的一部分措施。
這些裝置移除了大部分基本功能與應用程式，作為「乾淨裝置（clean devices）」使用，即使遭入侵，裡面也幾乎沒有資訊。
美國國務院警告前往中國旅遊的美國人：「在中國的行動網路或其他網路中，不應對隱私抱有期待」，並指出許多旅客會攜帶不含個人資訊的電子設備。
法拉第袋與空軍一號
至於白宮幕僚，他們的個人裝置則被存放在空軍一號上的法拉第袋（Faraday bags）中。這種袋子能阻擋包括 GPS、Wi-Fi、藍牙與RFID等所有訊號，防止敏感數據被遠端駭取。
川普及其幕僚一旦登上總統專機，就能重新使用他們的設備。
無論停放在哪裡，空軍一號都被視為美國領土，而這架飛機本身也如同一座飛行中的「敏感隔離資訊設施」（Sensitive Compartmented Information Facility，SCIF），具備其他保護資料的方法。
川普13日展開對中國的國是訪問，並於14、15日與中國國家主席習近平舉行會談，討論包括伊朗戰爭、台灣、貿易和科技等議題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對於頻繁使用手機、撥電話給朋友、接聽記者電話以及發布迷因圖的川普來說，這幾天的日子相當難熬，也成為他與白宮幕僚在北京面臨的眾多後勤挑戰之一。
一名白宮官員證實，川普在中國期間不會使用他的私人手機。
川普的Truth Social帳號在峰會期間發文明顯減少，而且這些貼文很可能是從華府發出的，因為有幾名白宮幕僚留在華盛頓，配合北京時間遠端提供後勤支援。
全面的安全防護措施
在這次「數位封鎖」期間，並非只有總統一人在沒有個人通訊設備的情況下克難度日。
政府官員在為期兩天的峰會期間，使用的是一次性手機（burner phones）與臨時電子郵件帳號。這些都是白宮為確保資訊安全，同時讓行程順利進行的一部分措施。
這些裝置移除了大部分基本功能與應用程式，作為「乾淨裝置（clean devices）」使用，即使遭入侵，裡面也幾乎沒有資訊。
美國國務院警告前往中國旅遊的美國人：「在中國的行動網路或其他網路中，不應對隱私抱有期待」，並指出許多旅客會攜帶不含個人資訊的電子設備。
法拉第袋與空軍一號
至於白宮幕僚，他們的個人裝置則被存放在空軍一號上的法拉第袋（Faraday bags）中。這種袋子能阻擋包括 GPS、Wi-Fi、藍牙與RFID等所有訊號，防止敏感數據被遠端駭取。
川普及其幕僚一旦登上總統專機，就能重新使用他們的設備。
無論停放在哪裡，空軍一號都被視為美國領土，而這架飛機本身也如同一座飛行中的「敏感隔離資訊設施」（Sensitive Compartmented Information Facility，SCIF），具備其他保護資料的方法。
川普13日展開對中國的國是訪問，並於14、15日與中國國家主席習近平舉行會談，討論包括伊朗戰爭、台灣、貿易和科技等議題。
更多「514川習會」相關新聞。