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川習會替中美關係朝正確方向邁出重大一步

美國總統川普（Donald Trump）15日結束訪問中國的行程，川普與中國國家主席習近平在昨日與今日分別在北京人民大會堂和中南海舉行會晤，對於這次川習會，中國學者高志凱（Victor Gao）給出滿分10分的「9.99分」超高評價，大讚中美領導人會晤讓兩國關係重回正軌。川普本人還在社群媒體上轉發了相關報導，似乎對此也點頭認同。根據《CNN》報導，曾擔任前中國國家主席鄧小平英文翻譯、現任蘇州大學講座教授的中國學者高志凱，對川習會給出高分評價，認為「這次訪問非常成功、安排精密，但同時也充滿即興互動與興奮感」。高志凱表示，「中國全力以赴展現了最好的一面。而美方無論是政府官員還是商界領袖，也都做了正確的事。所以，這真的是一個歷史性的時刻」。高志凱指出，川普訪問中國意義重大，象徵中美關係朝「正確方向邁出重要一步」。高志凱表示，自雷根總統以來，歷任美國總統任內至少都會訪問中國一次，但前總統拜登在他任期期間並未踏上中國領土，因此川普這次訪中讓兩國關係重回正軌。另外，高志凱也認為川習二人同遊天壇具有象徵意義，因為在古代，皇帝正是在天壇祈求五穀豐收、國泰民安。高志凱說，他希望兩位領導人也有為世界和平祈禱，「希望這次會面在未來很多年後，依然具有重要意義」。值得注意的是，《CNN》這篇報導被川普轉發到他個人社群媒體Truth Social上，川普過去曾數次怒批《CNN》是假新聞，尤其在伊朗戰爭期間，川普更是痛罵《CNN》報導「扭曲事實形同叛亂」，這次竟然轉貼《CNN》文章，可見其對於10分滿分的9.99分評價相當滿意。