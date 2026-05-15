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▲大肚山私人土地尚未被入侵時的模樣。（圖／林祈烽提供，2026.05.15）

繼中捷藍線龍井機廠用地出現陳年廢棄物，台中市大肚區也爆發重大非法棄置廢土案。台中市議員林祈烽今指出，地主取得建照規劃興建工具機新廠，卻遭不法集團傾倒大量廢土，堆出5層樓高的土山，後續清運費高達1.38億元。即使早就報案，案件拖延近2年仍未查出幕後主嫌，不僅地主求償無門，更讓台中成為高獲利、低風險的濫倒天堂。林祈烽今（15）日質詢時表示，地主原規劃去年興建工具機新廠，未料土地遭非法傾倒廢土，不僅工程計畫被迫停擺，還得面對龐大清運費用。案發至今不但遲未釐清幕後主使者，部分涉案人員甚至獲不起訴處分，恐導致地主錯過民事求償時效。林祈烽說，地主於2024年5月第一次會勘時發現被偷倒，曾當場報警，員警卻回應「這不是警察處理的」，甚至稱「反正對方幾天後就會清掉」，未立即受理報案，地主只能自行蒐證提供給警方與環保局查辦。第二次會勘時，被列為偷倒委託人的土地開發公司聲稱公司印章遭盜刻、從未傾倒廢土，警方與環保局未進一步積極追查幕後主使者。台中市警察局表示，烏日警分局接獲報案後，會同環保局及水利局前往會勘，當場發現5名工人正在操作機具，確認涉嫌竊占及違反《廢棄物清理法》，警方立即以現行犯將5人逮捕，並查扣相關施工機具，目前刑警大隊與保七總隊已執行2波拘搜行動，全案報請台中地檢署指揮偵辦，後續也將針對涉案人員通知到案說明。環保局長吳盛忠表示，非法棄置案件須由檢、警、環共同合作查緝，若查獲行為人，將由行為人負責清理；若未能全數查獲，依《廢棄物清理法》規定，地主仍須負擔部分責任。林祈烽痛批，從龍井、沙鹿、清水到大肚，近年海線台中接連爆發非法棄置案件，市府若無法建立跨局處即時查緝與監控機制，只會讓更多農地、工業地甚至公共工程用地，淪為不法集團濫倒廢棄物的目標。