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▲一名粉絲在台下舉牌給MOMO出數學題，但不料答案竟藏有性暗示。（圖／翻攝自MOMO IG@momo）

韓國女團TWICE從去年開始舉行第6次巡演《THIS IS FOR》，吸引大批粉絲到場朝聖。而近日一段MOMO看台下粉絲數學題的影片意外瘋傳，一名粉絲舉著「18+56=？」的牌子要MOMO解答，MOMO可愛表示不知道，但不料有網友指出答案「74」的韓文發音，竟在韓國疑似有性暗示的意思，該名粉絲也遭批是性騷擾，讓許多人氣炸怒轟：「太噁心了。」MOMO近日在演唱會台上與粉絲互動的影片被瘋傳，娜璉突然走到她旁邊指著前方，MOMO一看前面發現有粉絲舉著「MOMO，18+56=？」MOMO思考一下後可愛聳肩表示不知道後，就往旁邊走去，可愛畫面直接瘋傳。然而，有粉絲發現「18+56=？」答案「74」的韓文發音為「칠사（Chil-sa）」，跟韓文中有性意味的詞「질사（Jil-sa）」發音非常像，而該用語帶有「體內射精」的意思。因此在韓國網路中，「74」常常被作為性暗示的諧音，不少社群平台也對「74」設下限制規範。這個真相被挖出後，瞬間引爆粉絲怒火，怒批該名粉絲太噁心，還有人挖出那名粉絲身分，疑似是中國人，而對方也在之後於社群道歉，表示不知道該數字的涵義，但大部分粉絲仍抱持不信態度。除此之外，還有粉絲分析MOMO看到數字後的反應，她先是瞇眼仔細看，接著在腦中心算一陣子後，才聳肩表示不知道。有粉絲認為，MOMO是已經猜到該題目背後的涵義，所以才避開回答。事實上除了MOMO外，彩瑛也曾被問過相同問題，而她當時則給出了正確答案。