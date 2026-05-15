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國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，因與涉嫌詐領助理費的前民進黨桃園市議員「同名同姓」，遭到有心人士惡意連結、張冠李戴。近日有網友在Threads散布吳宗憲涉嫌貪污的言論。宜蘭縣長參選人吳宗憲強硬反擊，表示這絕非單純的政治評論，而是嚴重的不實指控，不僅誤導大眾，更對他個人名譽造成打擊。團隊已完成蒐證，反對低劣的選舉奧步。針對Threads帳號的抹黑發文，吳宗憲今（15）日在臉書發出嚴正聲明，痛批這完全是惡意造謠，並自清「相關案件與我完全無關」。他公開要求發文者必須在「1週內下架不實貼文並公開道歉」，同時表明立場：「我不愛興訟，但更不能姑息養奸。」強調若有人心存僥倖，逾期未處理或繼續轉傳、讓謠言繼續散播，他將依法提出妨害名譽刑事告訴，用法律捍衛清白。年底選戰腳步逼近，地方選情火藥味越來越濃。吳宗憲辦公室呼籲各界讓選舉回歸理性的政見與能力檢驗，而非流於惡意的口水與造謠。吳宗憲強調「宜蘭值得更乾淨的選舉文化」，遏止網路不實謠言的歪風，還給地方選民一個乾淨、公平的競爭空間。