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▲特斯拉CEO馬斯克帶著6歲兒子X Æ A-Xii（暱稱小X）現身北京人民大會堂，小X身背虎頭包、身穿中式蠶絲背心，引發中網熱議。（圖／翻攝自微博）

▲特斯拉CEO馬斯克帶著6歲兒子X Æ A-Xii（暱稱小X）現身北京人民大會堂，小X身背虎頭包、身穿中式蠶絲背心，引發中網熱議。（圖／翻攝自微博）

美國總統川普率商界高層訪問中國，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）帶著6歲兒子X Æ A-Xii（暱稱小X）現身北京人民大會堂，X身背虎頭包、身穿中式蠶絲背心，引發中國網友關注，掀起搶購潮。綜合中媒報導，馬斯克昨帶著兒子小X現身人民大會堂，被媒體捕捉到小X身背虎頭包、穿著新中式藍色背心，瞬間引發中國網友關注。小Ｘ身穿的淺藍灰色新中式桑蠶絲馬甲，來自中國國產小眾品牌「誰裁初」，據稱採用100%桑蠶絲製作，親子款在官方銷售平臺上定價人民幣970元（約新台幣4509元），該品牌提供個性化定制服務，定制週期通常需要15至20個工作日。小X手上拎著的「虎頭包」，則是來自廣西原創品牌「芽小七手創」，負責人介紹，這款包包靈感來自中國西北地方的民間傳統虎頭帽、虎頭鞋，不過卻是地道的廣西製造，由當地繡娘縫製而成。據悉，該款包價格為人民幣398元（約新台幣1850元）。桂林蔚然文化創意有限公司的負責人何先生表示，「芽小七手創」在北京首都機場設有專賣店，這款背包由少數民族繡娘純手工縫製，製作一個包包約需一週時間，庫存只有一百多個，在馬斯克兒子曝光後，當天整個店鋪的銷量翻了十幾倍，還有客戶洽談大量採購，已經安排返單生產。網購平台上也改成「馬斯克兒子同款」，不過產品訊息目前顯示現貨已售罄，處於預售狀態。知名反共網紅「李老師不是你老師」也在X轉發馬斯克與小X的照片，提到馬斯克的小兒子穿著帶有中式元素的上衣。馬斯克還現身用中文留言：「我的兒子正在學習普通話」，李老師也回應：「可以讓他多看我的X，了解真實的中國廣大普通人的生存境遇」，引發熱議。中國媒體也關注馬斯克留言，但都欲蓋彌彰，將「李老師」的原文隱去，也引起海外中國網友嘲笑。