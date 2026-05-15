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台灣的人權表現再度獲得國際高度評價，但死刑制度依舊是各界關注的重點。兩公約第四次國家報告國際審查會於今(15)日在法務部展開，由多位國際法與人權權威組成的專家小組，肯定台灣近年在人權保障上的進步。不過，專家們也直言，台灣過去5年雖然只執行過1次死刑，但目前仍是全球少數保留死刑的國家之一，特別呼籲台灣政府應朝「暫停執行死刑」的方向邁進。審查會上，死刑存廢成了討論的核心。國際專家威廉·沙巴斯（William Schabas）指出，台灣要走向廢除死刑，雖然在政治與社會上面臨不少挑戰，但政府應該更積極地與社會溝通。他強調，許多人誤以為死刑比長期監禁更能嚇阻重大犯罪，事實上這種說法並沒有科學證據支持；如果能打破這個迷思，並讓大眾理解廢死對提升台灣國際聲譽、樹立亞洲人權象徵有極大助益，民意或許就會產生轉變。除了死刑以外，這份國際報告也針對台灣的生命權、多元族群權利以及新興人權挑戰等領域提出具體建議，為台灣未來的人權發展點出明確方向。對此，法務部隨即做出回應，表示會立刻啟動行政管考機制，督導各個相關部會研析專家的意見，並將這些建議轉化為具體的施政對策，確保兩公約的保障精神，能真正落實到民眾的日常生活中。