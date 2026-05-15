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台鐵：5/19起開放訂票 隔日東線實名制

國道：實施高乘載管制與單一費率

匝道封閉：

●6月19日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

●6月20日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

●6月20日及21日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。 高乘載管制：6月20至21日13時至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。 收費：採單一費率，每日0至5時暫停收費；國3新竹至燕巢路段享8折優惠。 ▲端午節連假國道交通疏導措施。（圖／高速公路局提供）



6月中即將迎來端午節連假，交通部高速公路局、台鐵局今（15）都發布疏運計畫。台鐵期間加開116班次，並將在下禮拜二（19日）開放訂票。高公局則針對6月19日至21日連假期間，規劃匝道封閉、高乘載管制及收費優惠等措施。台鐵疏運期為6月18日至22日、5天，加開班次包含東線實名制、北中直達、南北半環自強號等。西部幹線EMU3000型於此期間暫停自由座，改售每日限量200張無座票。一般班次在5月19日零時開賣，東線實名制則在5月20日零時開放花東居民訂購。此外，連假期間暫停發售親子車廂車票。端午連假期間，國道預估交通量為平日的1.4倍。