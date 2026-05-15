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▲大巨蛋今晚開唱，已登上台北大巨蛋的張惠妹獻上祝福「GOOD SHOW」、周杰倫「演唱會加油」、林俊傑「燕姿演唱會大成功。」（圖／MAKE MUSIC提供）

▲孫燕姿（如圖）帶著巡演再度回到台北開唱，兩天門票開賣即秒殺，再次展現天后的超高人氣。（圖／翻攝自孫燕姿 Sun Yanzi﻿臉書）

天后孫燕姿今晚（15）日首度登上台北大巨蛋開唱！睽違12年再度回到台北舉辦《就在日落以後》巡迴演唱會，吸引大批歌迷朝聖。而在演藝圈有著好人緣的她，藝人朋友們也紛紛送上花籃祝賀，包括Ella、Hebe、梁靜茹、徐佳瑩、張惠妹、周杰倫、蕭亞軒、林俊傑等大咖，蔡依林也送花致意並寫道「在大巨蛋的日落派對，唱得盡興、玩得開心。」孫燕姿在演藝圈人緣極佳，今晚開唱許多藝人都送上花籃祝福，Ella陳嘉樺寫道「大圓滿大成功 GOOD SHOW」，已登上台北大巨蛋的張惠妹獻上祝福「GOOD SHOW」、周杰倫「演唱會加油」、林俊傑「燕姿演唱會大成功。」、蔡依林「在大巨蛋的日落派對，唱得盡興、玩得開心。」孫燕姿出道至今演唱許多膾炙人口的歌曲，像是〈遇見〉、〈我懷念的〉、〈綠光〉每首都能掀起全場大合唱，今晚她也準備滿滿歌曲獻給歌迷，讓人期待這場音樂饗宴。孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會一路從新加坡唱到中國、香港、馬來西亞等地，台灣首場選在高雄巨蛋，當時2天共有4萬多人前往朝聖，然而有不少粉絲哀嚎搶不到票，這次孫燕姿也帶著巡演再度回到台北開唱，兩天門票開賣即秒殺，再次展現天后的超高人氣。