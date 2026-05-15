天后孫燕姿今晚（15）日首度登上台北大巨蛋開唱！睽違12年再度回到台北舉辦《就在日落以後》巡迴演唱會，吸引大批歌迷朝聖。而在演藝圈有著好人緣的她，藝人朋友們也紛紛送上花籃祝賀，包括Ella、Hebe、梁靜茹、徐佳瑩、張惠妹、周杰倫、蕭亞軒、林俊傑等大咖，蔡依林也送花致意並寫道「在大巨蛋的日落派對，唱得盡興、玩得開心。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫燕姿大巨蛋開唱　周杰倫、蔡依林送花籃祝賀

孫燕姿在演藝圈人緣極佳，今晚開唱許多藝人都送上花籃祝福，Ella陳嘉樺寫道「大圓滿大成功 GOOD SHOW」，已登上台北大巨蛋的張惠妹獻上祝福「GOOD SHOW」、周杰倫「演唱會加油」、林俊傑「燕姿演唱會大成功。」、蔡依林「在大巨蛋的日落派對，唱得盡興、玩得開心。」

▲大巨蛋今晚開唱，已登上台北大巨蛋的張惠妹獻上祝福「GOOD SHOW」、周杰倫「演唱會加油」、林俊傑「燕姿演唱會大成功。」（圖／MAKE MUSIC提供）
▲大巨蛋今晚開唱，已登上台北大巨蛋的張惠妹獻上祝福「GOOD SHOW」、周杰倫「演唱會加油」、林俊傑「燕姿演唱會大成功。」（圖／MAKE MUSIC提供）
孫燕姿出道至今演唱許多膾炙人口的歌曲，像是〈遇見〉、〈我懷念的〉、〈綠光〉每首都能掀起全場大合唱，今晚她也準備滿滿歌曲獻給歌迷，讓人期待這場音樂饗宴。

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會一路從新加坡唱到中國、香港、馬來西亞等地，台灣首場選在高雄巨蛋，當時2天共有4萬多人前往朝聖，然而有不少粉絲哀嚎搶不到票，這次孫燕姿也帶著巡演再度回到台北開唱，兩天門票開賣即秒殺，再次展現天后的超高人氣。

▲孫燕姿（如圖）帶著巡演再度回到台北開唱，兩天門票開賣即秒殺，再次展現天后的超高人氣。（圖／翻攝自孫燕姿 Sun Yanzi﻿臉書）
▲孫燕姿（如圖）帶著巡演再度回到台北開唱，兩天門票開賣即秒殺，再次展現天后的超高人氣。（圖／翻攝自孫燕姿 Sun Yanzi﻿臉書）

相關新聞

孫燕姿其實是學霸！畢業全球第15名校　南洋理工還超越台大

孫燕姿大巨蛋開唱！28首歌單一次看　〈遇見〉〈我懷念的〉全都有

唯一打敗周杰倫的女人！孫燕姿出道10天改寫樂壇 1票之差得金曲獎

孫燕姿演唱會5/15首登大巨蛋！行李放哪、捷運補貼　完整入場攻略

王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...