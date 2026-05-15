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技嘉今（15）日公布第一季獲利，衝上單季新高，稅後純益52.68億元，季增77.4%、年增69%，每股稅後純益7.86元，AI伺服器成為最主要成長引擎。技嘉首季毛利率12.01%，營業利益率7.05%，稅後淨利率5.37%，呈現三率三升。公司看好今年營運，仍有機會持續挑戰歷史新高。技嘉指出，第一季AI伺服器業務成長年增達110%，毛利率改善則受惠高階產品組合優化，以及成本下降。第一季營收中，伺服器占比71.5%，顯示卡19%，主機板6.5%，其他產品3%。技嘉表示，AI業務可望帶動今年整體業績再戰新高。公司也因應AI伺服器需求熱絡，將加速全球產能布局，全年產能估將較去年倍增。技嘉首季資本支出14.8億元，技嘉看好資本支出預估落在25億至27億元。高效運算、邊緣AI等應用，需求相當強勁，技嘉看好後續營運展望。至於輝達GB系列產品，技嘉表示，本季起占比將持續拉高，其他平台如HGX、RTX需求也都維持強勁。技嘉15日股價下跌0.15%，收326元。