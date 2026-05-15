我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（15）日舉行「2026空戰執行力-三組培訓計畫」，黨主席鄭麗文在會中火力全開，大酸中廣前董事長趙少康「很難理性溝通，講話沒人信」，還批評朱立倫等歷任主席把黨敗光，甚至大爆前總統馬英九健康狀況不佳，言論讓與會人士相當傻眼。遭點名的趙少康隨即在臉書發文回嗆，狠酸鄭麗文「戰力無邊」、「一人得道，所向披靡」，諷刺國民黨得此百年不遇的奇才，年底選舉光靠她一己之力就能大勝。還原今日課程，與會人士透露，鄭麗文在會中大誇自己做什麼像什麼、沒人需要幫她寫稿，隨後便將矛頭對準趙少康，直言軍購案與她態度不一致的趙少康「發言都沒在看沒在聽」，信他的人非常少。此外，鄭麗文還直言「這十年國民黨百廢待舉，前面的都把國民黨敗光」，將朱立倫、吳敦義、洪秀柱、江啟臣等人全罵了一遍，甚至宣稱「馬總統狀況很不好，希望他的家人盡速安排處理，怕以後再出什麼狀況。」趙少康引述鄭麗文在會中自豪「已舉辦鄭習會，搞定了北京，接下來去美國搞定華盛頓」的說法，諷刺國民黨「得此奇才，百年不遇」。趙少康大酸，國民黨只要靠鄭麗文「一婦當關 萬夫莫敵」的一己之力，既能搞定北京、華盛頓，還能會見川普拿諾貝爾和平獎，年底縣市長選舉與2028大選，必定都能在鄭主席英明領導下大勝，諷刺意味相當濃厚，也讓國民黨大選前的茶壺風暴持續上演。