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花蓮光復鄉又淹水了！車輛卡路中央、民宅進水畫面曝

▲▼馬太鞍溪跨部落青年聯盟等在地青年提醒，佛祖街有車輛拋錨、東富路13巷積水一度深達30公分至小腿肚等情況，提醒居民提高警覺。（圖／部落青年提供）

花蓮豪雨狂下！馬達娜溪水位暴漲 6戶緊急撤離

▲因花蓮縣光復鄉淹水情況持續惡化，目前已有6戶居民緊急撤離。（圖／部落青年提供）

花蓮15日下午豪雨狂炸，光復鄉多處淹水畫面曝光，東富村、佛祖街甚至出現住家進水、汽車泡水拋錨情況，崇德隧道處也發生土石流。由於花蓮溪水位過高，導致支流瑪達娜溪無法順利排洪，溪水倒灌進部落，已有6戶居民預防性撤離。根據中央氣象署資料顯示，花蓮多地單日累積雨量突破120毫米，其中秀林鄉更高達161.5毫米。受到鋒面南移與強對流發展影響，花蓮15日下午降下猛烈雨勢，氣象署緊急發布豪雨特報與大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防溪水暴漲與低窪地區積水。其中光復鄉災情最為明顯，馬太鞍溪與花蓮溪水位快速升高，導致支流瑪達娜溪排水受阻，東富村12鄰及佛祖街一帶陸續傳出淹水情況，甚至有民宅進水、車輛受困。馬太鞍溪跨部落青年聯盟等在地青年，持續透過社群更新各地災情資訊，包括佛祖街有車輛拋錨、東富路13巷積水一度深達30公分至小腿肚等情況，提醒居民提高警覺。從居民拍攝畫面可見，溪水不斷灌入道路與住家，有車輛直接卡在積水中無法動彈，畫面相當驚險。地方議員蔡依靜指出，因淹水情況持續惡化，目前已有6戶居民緊急撤離。部落巡守隊也第一時間進行預防性疏散，協助居民前往安全地點，部分人員已先撤至光復鄉公所避難。花蓮縣政府獲報後，施工單位立即趕赴現場，緊急在溪邊吊放太空包，希望阻止溪水持續往聚落蔓延。縣府建設處長鄧子榆表示，因瞬間強降雨導致馬達娜溪水位暴漲，但主流水位過高，無法順利排入花蓮溪，才會發生回堵情況。目前機具皆已進駐現場，待雨勢減弱後，也會進一步打設鋼板樁加強防護。