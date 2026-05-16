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一段跨越30多年的「初戀重逢」，最後卻鬧上法院。台中一名人妻在丈夫過世後整理遺物，赫然發現丈夫生前與昔日女友長期以LINE傳送曖昧訊息，甚至多次相約出遊、過夜，氣得提告侵害配偶權，求償80萬元。臺灣臺中地方法院審理後認定兩人互動早已超越一般朋友界線，判女方須賠償25萬元精神慰撫金。判決指出，原告丈夫於2024年因腦溢血病逝。沒想到妻子隔年整理手機與遺物時，意外發現丈夫自2021年起，重新與30年前交往過的前女友聯繫，雙方透過臉書重新搭上線後，很快轉到LINE熱聊。法院勘驗對話內容後發現，兩人不僅互稱「老情人」，還頻繁出現大量曖昧與性暗示對話。包括女方曾說：「老情人相見...應該是要做瘋狂的事吧！」男方則回應：「做做瘋狂的事...也是不錯的！」雙方還互問「你愛我嗎？」、「你不是喜歡跟我做嗎？」等語句。更讓法官認定已侵害配偶權的，還包括兩人多次約會、兩天一夜出遊，以及飯店住宿紀錄。判決指出，男方曾特地要求活動主辦單位把雙人房改成單人房，方便與女方在台中飯店共宿，甚至還提前安排女方先去Check-in。被告女子辯稱，男方曾表示自己已離婚，她不知道對方婚姻仍存在；她也否認兩人有真正同房過夜。不過法官比對LINE內容後認為，女子明知男子仍有妻子，甚至對話中還曾出現「老婆睡在旁邊」、「你可以去找老婆做愛了」等內容，顯示她從一開始就知道對方已婚。法院認為，兩人互動已明顯逾越一般正常男女社交分際，足以破壞婚姻中的忠誠與信賴關係，造成元配精神上重大痛苦，因此認定構成侵害配偶權。法官審酌雙方財力、身分與侵害程度後，認為原告求償80萬元過高，最後判賠25萬元。