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台北市信義區「邏思起子」密室逃脫旗艦店，本月10日發生嚴重意外，一名29歲的吳姓女員工在工作時，疑似因道具遭到勒頸，當場失去呼吸心跳，5天後宣告不治。台北市政府副發言人葉向媛強調，此案造成勞工不幸身亡且情節重大，市府第一時間已勒令案發的信義店停業，隔日也勒令南京三民館分店停業，目前各局處針對各項目陸續稽查，總計已依法重罰業者70萬元，後續將持續調查、嚴懲不貸。勞動局勞檢處調查，發現雇主未保持工作場所安全或採取必要預防措施，違反《職業安全衛生法》，依法裁處最高30萬元罰鍰並移送法辦，同時強力要求雇主必須依法給付共計45個月平均工資的喪葬費與死亡補償，市府將全力協助家屬申請職災補償與提供法律諮詢。此外，都發局認定業者兩家分店皆違反《都市計畫法》，對信義店處最高30萬元罰鍰、南京店處10萬元罰鍰，並勒令兩店停止違規使用，函令將所有密室逃脫用途認屬建築物D1使用類組，限期一個月內完成公共安全檢查申報，違者將依《建築法》裁罰。主管機關文化局緊急成立專案小組，將於明(16)日聯合消防局、警察局、都發局、建管處、產業局、商業處、勞動局、勞檢處及法務局消保官等跨局處單位，啟動府級聯合公共安全大稽查，對全市所有密室逃脫業者進行突擊檢查與產業樣態認定，要求所有業者保障員工與消費者權益。法務局則提醒，因業者停業而受到影響的消費者，若有相關消費爭議，可隨時撥打消費者服務專線申訴。