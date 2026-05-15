美國總統川普剛結束訪中行程，港媒《南華早報》披露，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）預計將於5月20日訪問北京，不過行程僅有1天。
南華早報報導，蒲亭將對北京進行為期一天的訪問，時間就在國家主席習近平結束與美國總統川普備受矚目的「川習會」的幾天後。
消息人士表示，蒲亭預計會在5月20日訪問北京，這次訪問屬於莫斯科與北京之間的例行交往，預計不會有盛大的閱兵式或歡迎儀式。
報導指出，這是中國首次在同一個月份內，接待美、俄兩個大國的領導人，這反映出北京努力經營與雙方的關係，並在日益分裂的世界秩序中，將自己定位為關鍵大國。
在蒲亭訪問後，中國將成為短短幾個月內，先後接待聯合國安理會其他常任理事國領導人的國家。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年12月訪中、英國首相施凱爾（Keir Starmer）於今年1月到訪。
美聯社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，蒲亭確實「很快」就會訪問北京，並補充說莫斯科和北京將宣布訪問日期。對於川習會，佩斯科夫強調了世界兩大經濟體之間聯繫的重要性，並補充說，俄羅斯希望在蒲亭訪問北京時，從中國獲得有關其與美國會談的第一手資訊。
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消息人士表示，蒲亭預計會在5月20日訪問北京，這次訪問屬於莫斯科與北京之間的例行交往，預計不會有盛大的閱兵式或歡迎儀式。
報導指出，這是中國首次在同一個月份內，接待美、俄兩個大國的領導人，這反映出北京努力經營與雙方的關係，並在日益分裂的世界秩序中，將自己定位為關鍵大國。
在蒲亭訪問後，中國將成為短短幾個月內，先後接待聯合國安理會其他常任理事國領導人的國家。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年12月訪中、英國首相施凱爾（Keir Starmer）於今年1月到訪。
美聯社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，蒲亭確實「很快」就會訪問北京，並補充說莫斯科和北京將宣布訪問日期。對於川習會，佩斯科夫強調了世界兩大經濟體之間聯繫的重要性，並補充說，俄羅斯希望在蒲亭訪問北京時，從中國獲得有關其與美國會談的第一手資訊。