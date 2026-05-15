花蓮縣15日受鋒面與強降雨影響，多地傳出淹水災情，光復鄉東富村與佛祖街一帶因馬太鞍溪、瑪達娜溪水位暴漲，造成排水回堵，部分民宅進水、車輛受困，還有6戶居民被迫撤離。而花蓮縣秀林鄉今日雨量破161毫米，也有多處地區雨量突破120毫米，中央氣象署同步發布豪雨與大雷雨特報，提醒花蓮山區及低窪地區慎防溪水暴漲、土石流與積水災害，天氣將會在周六逐漸好轉。
東半部因鋒面降豪雨！花蓮秀林鄉日雨量破161.5毫米
氣象署指出，15日鋒面已逐漸南移至巴士海峽，中部以北降雨開始趨緩，但東半部與南部仍有局部短暫陣雨，尤其東半部雨勢最為明顯，容易出現短延時強降雨與大雨，其餘地區則有午後對流發展，南部山區可能有短延時大雨。
而根據氣象署的單日雨量統計顯示，截至15日0時至晚間18時50分，花蓮縣秀林鄉共降下161.5毫米雨量，是今日降雨最多的地區，新城鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、鳳林鎮也有120毫米以上雨量。
🟡5/15今日雨量排行（截至晚間18時50分）
◼︎花蓮縣秀林鄉：161.5毫米
◼︎花蓮縣新城鄉：129.5毫米
◼︎花蓮縣壽豐鄉：125毫米
◼︎花蓮縣豐濱鄉：125毫米
◼︎花蓮縣鳳林鎮：123.5毫米
花蓮縣「豪雨特報」小心大雷雨！明鋒面遠離、天氣好轉
同時，氣象署也發布花蓮縣豪雨特報，以及大雷雨即時訊息，提醒花蓮縣光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度。
至於後續天氣，氣象署表示，周六起鋒面將逐漸遠離，水氣也會減少，全台大多恢復多雲到晴天氣，僅東半部與恆春半島仍有零星短暫陣雨，穩定天氣可望持續至下周二，但午後仍需注意局部雷陣雨發展。
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氣象署指出，15日鋒面已逐漸南移至巴士海峽，中部以北降雨開始趨緩，但東半部與南部仍有局部短暫陣雨，尤其東半部雨勢最為明顯，容易出現短延時強降雨與大雨，其餘地區則有午後對流發展，南部山區可能有短延時大雨。
🟡5/15今日雨量排行（截至晚間18時50分）
◼︎花蓮縣秀林鄉：161.5毫米
◼︎花蓮縣新城鄉：129.5毫米
◼︎花蓮縣壽豐鄉：125毫米
◼︎花蓮縣豐濱鄉：125毫米
◼︎花蓮縣鳳林鎮：123.5毫米
同時，氣象署也發布花蓮縣豪雨特報，以及大雷雨即時訊息，提醒花蓮縣光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度。
至於後續天氣，氣象署表示，周六起鋒面將逐漸遠離，水氣也會減少，全台大多恢復多雲到晴天氣，僅東半部與恆春半島仍有零星短暫陣雨，穩定天氣可望持續至下周二，但午後仍需注意局部雷陣雨發展。