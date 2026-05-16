中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今（16）日環境仍為偏東風，適逢國中會考首日，午後熱對流發展旺盛，南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區不排除局部大雨，南部平地也有降雨機會，提醒考生出門記得帶雨具；氣溫方面，新竹以南高溫31至34度，南部近山區平地上看36度，考生與陪考家長要留意防曬、補水。
🟡今天的天氣：南部午後防雷雨
5月16日國中會考首日，鄭傑仁提醒西半部整體天氣相對穩定，平地多為多雲到晴，但午後對流仍旺盛，新竹以南山區及南部地區中午過後要留意雷陣雨，南部平地有降雨機會；東半部則整天不定時仍可能有局部短暫陣雨，考生出門建議攜帶雨具。
氣溫方面，週末天氣回暖偏熱，基隆及東半部高溫約26至28度，大臺北及桃園29至30度，新竹以南感受較熱，高溫31至34度，南部近山區有局部36度左右高溫發生機會。
🟡今天空氣品質：西半部背風側污染物稍易累積
環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。
◼︎良好：宜蘭、花東
◼︎普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
🟡明天的天氣：東半部仍有雨
5月17日環境仍為偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。不過午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區仍有局部短延時大雨發生機率，外出或陪考仍建議攜帶雨具備用。
溫度方面，5月17日高溫預測東半部28至29度，西半部29至33度，澎湖30度，金門28度，馬祖25度；各地低溫約21至24度，早晚舒適，白天偏熱。
🟡一週天氣：下週轉西南風 各地高溫炎熱
今天開始一直到下週一水氣逐漸減少，各地逐漸轉為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨。
5月19日至22日風向逐漸轉為偏西南風，天氣更為穩定，感受偏熱，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。各地高溫約29至34度，低溫約21至25度。5月23日至25日各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後山區有局部短暫雷陣雨。
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5月16日國中會考首日，鄭傑仁提醒西半部整體天氣相對穩定，平地多為多雲到晴，但午後對流仍旺盛，新竹以南山區及南部地區中午過後要留意雷陣雨，南部平地有降雨機會；東半部則整天不定時仍可能有局部短暫陣雨，考生出門建議攜帶雨具。
氣溫方面，週末天氣回暖偏熱，基隆及東半部高溫約26至28度，大臺北及桃園29至30度，新竹以南感受較熱，高溫31至34度，南部近山區有局部36度左右高溫發生機會。
🟡今天空氣品質：西半部背風側污染物稍易累積
環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。
◼︎良好：宜蘭、花東
◼︎普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
5月17日環境仍為偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。不過午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區仍有局部短延時大雨發生機率，外出或陪考仍建議攜帶雨具備用。
溫度方面，5月17日高溫預測東半部28至29度，西半部29至33度，澎湖30度，金門28度，馬祖25度；各地低溫約21至24度，早晚舒適，白天偏熱。
🟡一週天氣：下週轉西南風 各地高溫炎熱
今天開始一直到下週一水氣逐漸減少，各地逐漸轉為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨。
5月19日至22日風向逐漸轉為偏西南風，天氣更為穩定，感受偏熱，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。各地高溫約29至34度，低溫約21至25度。5月23日至25日各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後山區有局部短暫雷陣雨。