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▲蔡姓嫌犯鎖定擺放於機台上的高價公仔商品行竊。（圖／記者莊全成翻攝）

屏東里港警分局自5月11日起陸續接獲民眾報案，指稱鹽埔、高樹及里港地區多家娃娃機店遭歹徒破壞投幣口行竊，甚至連機台上展示的高單價公仔也成為下手目標。犯嫌疑似利用深夜無人時段犯案，行徑囂張，造成店家損失與地方不安。警方調查發現，嫌犯犯案前會先持工具剪斷店內監視器線路，再破壞娃娃機投幣孔竊取現金，同時鎖定擺放於機台上的高價公仔商品行竊，短短3天內接連流竄多地犯案。里港警分局獲報後，立即成立專案小組，由偵查隊與各派出所聯手追查，並針對轄內娃娃機店加強巡邏與埋伏守望。經警方持續調閱監視器、比對可疑人車後，成功掌握嫌犯行蹤。13日凌晨4時許，警方發現蔡姓嫌犯再度前往被害人經營的娃娃機店行竊，見時機成熟立即上前逮捕，當場查獲25歲蔡嫌及相關贓證物，全案依竊盜等罪嫌移送臺灣屏東地方檢察署偵辦，經檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。分局長邱逸樵表示，警方對於危害民眾財產安全的竊盜案件絕不寬貸，未來將持續強化轄區巡邏及查緝作為，特別針對娃娃機店、無人商店及深夜營業場所加強巡守勤務。同時也提醒業者應強化監視設備、照明及防竊設施，避免放置大量現金及高價物品，降低遭竊風險。